L'enfrontament entre Sánchez i Casado s'extrema davant el 4-M

Els intercanvis entre Pedro Sánchez i Pablo Casado durant les sessions de control al Congrés mai han estat tranquils, ni tan sols quan el president de Govern i el cap de l'oposició intentaven apropar-se. Però des de les mocions de censura a Múrcia i Castella i Lleó i sobretot l'avançament electoral a Madrid, han crescut en agressivitat, deixant clar que fins als comicis autonòmics l'ambient polític estarà encara més enfangat. Ahir, Sánchez i Casado es van acusar de «falta de vergonya», d´«immoralitat», de ser un complet «fiasco» i de «jugar al Monopoly amb Espanya».

El PP se sent fort amb les mocions de censura plantejades pels socialistes a Múrcia i Castella i Lleó, que han acabat apuntalant els executius conservadors. En el cas murcià, a través del transfuguisme de diversos diputats de Cs. I a les eleccions madrilenyes del 4 de maig, les enquestes anticipen un resultat similar: Isabel Díaz Ayuso aconseguirà ser investida de nou, gràcies a la ultradreta de Vox.

«Aquesta quaresma se li està fent molt llarga, senyor Sánchez. Ni tot l'encens de la seva propaganda és capaç de tapar els seus fiascos. Tres intents de fer-nos fora amb mocions de censura. Tres fracassos estrepitosos. La jugada li està sortint malament», va començar Casado, argumentant que plantejar mocions de censura» en plena pandèmia «resulta» immoral», assegurant que la gestió de les vacunes i els fons europeus són un «fracàs» i acusant el president de governar Espanya com si fos una partida de «Monopoly».

Segons Efe, Casado li va demanar al cap de l'Executiu que miri el banc blau i va enumerar: «Té el partit del vicepresident imputat, no se quants condemnats per agressió policial, tres ministres dels ERO i José Luis Ábalos amb el Plus Ultra». «Lliçons d'integritat, vostè, ni una», va afirmar.

A més, el cap de l'oposició es va referir al vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, per preguntar si tornarà dues vegades de Vallecas, després de ser el candidat de Podem a la Comunitat de Madid, i el va acusar de passar de l'«expropieu-lo a l'empresoneu-lo».

El «transfuguisme»

«Una mica de vergonya, senyor Casado. Vostè es mira al mirall després d'escoltar-se?», li va respondre Sánchez. Segons el cap de l'Executiu, els populars s'han mantingut a Múrcia mitjançant «corrupció i transfuguisme». A Castella i Lleó, gràcies a la «ultradreta». I a Madrid, Díaz Ayuso ha convocat unes eleccions només per motius egoistes. Conclusió: «Fa pena veure el PP liderat per vostè», li va dir a Casado.

I en les rèpliques, més del mateix. Casado: «Lliçons d'integritat, vostè, cap». Sánchez: «Què tal, senyor Casado, s'ha quedat a gust? Vostè insulta d'una manera que finalment els seus diputats senten que tenen barra lliure». Sánchez va acusar Casado d'acudir cada dimecres a insultar i desqualificar el Govern i de donar via lliure als seus diputats, que per això insulten el diputat de Més País Íñigo Errejón o la ministra de Treball, Yolanda Díaz.

Es referia el cap de l'Executiu al crit de «ves al metge» llançat pel diputat de PP Carmelo Romero a Errejón i a l'acusació masclista llançada pel parlamentari del PP Diego Movellán a Díaz després de la sortida d'Iglesias, en dir-li que «les dones només pugen a l'escalafó si s'agafen ben fort a una cua». Va demanar al PP que aprovi «normes d'urbanitat i respecte» i presenti «una alternativa amb sentit d'estat» i amb lleialtat, no al Govern, sinó al país.

La candidatura de Gabilondo

Queda gairebé un mes i mig fins a les eleccions a la Comunitat de Madrid. Per a aquests comicis, el PSOE va perfilant els noms que acompanyaran Ángel Gabilondo en els primers llocs. La número 3 serà la presidenta del Senat, Pilar Llop, i en la mateixa candidatura anirà l'actual secretària d'Estat per a l'Esport, Irene Lozano, que deixarà el càrrec.