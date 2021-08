Fa una setmana que el sòl va tremolar a Haití i, des de llavors, arribar a la zona en la qual es va produir el terratrèmol ha estat pràcticament impossible. La complicada orografia del terreny i la presència de grups armats al territori fa que sigui molt complicat oferir ajuda humanitària a les víctimes, especialment a aquells que viuen a les comunitats més aïllades.

Per poder discórrer pels camins sense perill de ser atacats, la policia haitiana va presentar un pla que assegura l'arribada d'ajuda humanitària a totes les poblacions. La portaveu de la policia, Casa Michelle Verrier, va informar de la creació d'un comitè per «coordinar, en matèria de seguretat, l'ajuda humanitària destinada a l'extrem sud del país» i va demanar a la població denunciar casos de segrest i altres delictes que afecten aquest ajut.

Ja el diumenge aquestes bandes van acceptar una treva per al bon repartiment d'assistència als milers d'afectats. Jimmy Cherizier, àlies Barbecue, líder de G9 an Fanmi i Alye, la federació de bandes armades més important, va anunciar la treva, tot i que les autoritats no van confirmar l'existència d'un acord. «El director de la policia d'Haití, Lleó Charles, ha decidit enfortir encara més la seguretat en l'extrem sud de país i diverses unitats policials estan desplegades a les carreteres i a les ciutats», va compartir la portaveu segons recull Le Nouvelliste.

A això s’hi suma que el terratrèmol ha empitjorat encara més la ja de per si dolenta situació de les carreteres i els camins que porten a les comunitats més afectades. «No hem rebut res. Cap autoritat ve a ajudar-nos. No tenim aigua, ni menjar, ni habitatge. Tenim moltes necessitats perquè som molt vulnerables», va dir a Efe Antoine Marc-Arthur, veí d'una de les poblacions més allunyades.

Passar pels camins és tot un repte per als conductors, sobretot en el cas de camions i autobusos, ja que la carretera, asfaltada però molt esquerdada i mossegada, discorre pel vessant d'una muntanya que ha sofert importants despreniments.

El terratrèmol de 7,2 graus del 14 d'agost passat va afectar sobretot la zona sud del país i va deixar com a mínim 2.200 morts, més de 12.000 ferits i uns 300 desapareguts.