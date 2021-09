Un home està sent investigat per matar a cops de destral a un cavall en una finca a Pollença. L'animal, propietat de l'acusat, havia quedat atrapat en una barrera i impedia el pas per un camí. El sospitós li va propinar diversos cops al cap amb l'arma fins a posar fi a la seva vida i després li va amputar tres cames i va arrossegar el cadàver amb un vehicle, segons la investigació de la Guàrdia Civil.

L'home va al·legar que va sacrificar a l'equí «perquè no patís». Un jutjat d'Inca li ha imputat un delicte contra els animals domèstics, penat amb fins a un any i mig de presó. A més, ha sigut denunciat davant la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per una infracció administrativa per vulnerar la llei de sanitat animal, tal com publica Diari de Mallorca, del mateix grup editorial que Diari de Girona.