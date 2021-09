L'agenda per al retrobament que ha presentat el govern espanyol a la taula de diàleg d'aquest dimecres recull els 44 punts de l'anterior, de fa 20 mesos, però amb una actualització. L'executiu de Pedro Sánchez explica els «avenços sòlids» que s'han fet en alguns dels àmbits. «Es pot comprovar que el govern d'Espanya té solucions», diu el text, que posa èmfasi en l'activació de la taula de diàleg, les «oportunitats per a Catalunya en el marc dels fons europeus» així com en les inversions recollides en els pressupostos generals de l'Estat o en els acords que s'han d'explorar en el marc de la Comissió Bilateral. També destaca la «reducció, mitjançant la negociació» del nombre de recursos competencials interposats al TC.

Entre els compromisos en què s'ha avançat consten iniciatives del govern espanyol com l'aprovació del projecte de llei de memòria democràtica o la LOMLOE, la suspensió de les regles fiscals amb motiu de la pandèmia o els recursos assignats a Catalunya als pressupostos de 2021, «complint amb la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut». El document assegura que el 2022 es tornarà a donar compliment. Pel que fa a les infraestructures, el document parla d'impulsar els serveis de Rodalies i destaca l'aprovació del Pla de Rodalies 2020-2030 que contempla una inversió de 6.300 milions d'euros. També menciona que «un dels principals objectius» de l'executiu espanyol és el desenvolupament del corredor mediterrani i destaca la liberalització d'autopistes.

Igualment veu un «avenç fonamental» la presència de la Generalitat al Consell de Política Fiscal i Financera del juliol i remarca que s'està avançant en els treballs per dissenyar un nou sistema de finançament autonòmic. A més, remarca l'aixecament de la intervenció financera de la Generalitat. El govern espanyol destaca «la millora de l'autogovern català» amb els compromisos de treball de la Comissió Bilateral que es va reunir a l'agost. En matèria d'habitatge, Sánchez afirma que treballa perquè en la llei estatal d'habitatge «puguin tenir cabuda algunes mesures promogudes per la Generalitat» i apunta que les dues administracions «estan d'acord en un marc regulador que freni l'escalada dels lloguers». «És un document viu i obert, que seguirà sent actualitzat gràcies als avenços que es produeixin en els fòrums de diàleg institucionals», sosté.

La Moncloa diu que ha estat una reunió «cordial» per «recuperar la normalitat»

En acabar la reunió de dues hores de durada la Moncloa ha fet públic un comunicat on celebra que els dos governs «han acordat iniciar els treballs per aconseguir una sortida que permeti recuperar la normalitat a Catalunya» després d'anys de topades. Igual que la Generalitat, l'executiu espanyol explica que les dues parts han pactat mantenir reunions «periòdiques» a través de «treballs discrets» que «permetin avançar en els objectius fixats». Com ha fet el president espanyol, el comunicat recorda que les dues parts mantenen «posicions allunyades» però comparteixen que «la via del diàleg és l'única per resoldre les seves diferències». Segons la Moncloa, la d'aquest dimecres ha estat una reunió «cordial» on el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha lliurat als representants del Govern una còpia de l'Agenda del Retrobament.

En tot cas, el comunicat insisteix a rebutjar el referèndum, perquè «l'executiu sempre ha sostingut que la Constitució és l'únic marc possible per a reconèixer la diversitat del país, consolidar drets i garantir la convivència d'una societat plural com la catalana». L'agenda per al retrobament, segons el govern espanyol, és «una invitació al diàleg i a l'acord» i «suposa una ampliació d'horitzons» incorporant «altres matèries, com les infraestructures, el creixement econòmic, la sanitat, els serveis socials i el medi ambient». En tot cas el comunicat insisteix a demanar a les institucions catalanes que «liderin un diàleg honest i sincer» entre catalans.

El Govern trasllada a l'Estat que l'Agenda del Retrobament es tractarà als espais bilaterals i no a la taula de diàleg

El Govern ha traslladat a la Moncloa que l'Agenda del Retrobament s'ha de tractar als espais bilaterals i no a la taula de diàleg. Fonts de Presidència han explicat a l'ACN que la consellera Laura Vilagrà i el conseller Roger Torrent han recollit el document del govern espanyol -que insisteix en inversions i finançament-, i que han respost als representants de la Moncloa que les propostes incloses s'han de debatre a la Comissió Bilateral, o a la resta d'espais entre executius. Vilagrà i Torrent han estat els integrants de la delegació catalana a la taula de diàleg, reunida aquest dimecres a Palau. Per la part de la Moncloa hi han assistit els i les ministres Félix Bolaños, Miquel Iceta, Yolanda Díaz i Isabel Rodríguez.

