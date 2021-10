La lava del volcà de la Palma porta arrasades unes 90 hectàrees de plataners en la zona de costa del Valle de Aridane, «la més cara de Canàries i d'Espanya» per al cultiu d'aquesta fruita i el valor de mercat de la qual oscil·la entre els 35 i els 40 milions d'euros. La dada l'ha aportat la consellera canària d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alicia Vanoostende, en el Ple del Parlament autonòmic interpel·lada pels diputats Jonathan de Felipe, del Grup Nacionalista (CC-PNC-AHI), i Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias. Vanoostende ha indicat que el seu departament està realitzant un sondeig de finques en desús, a manera d'un banc de terres, per oferir-li una alternativa als productors que ho han perdut tot, el seu habitatge i el seu mitjà de vida.

Ara bé, ha advertit que aquesta és una cerca «molt difícil» per l'orografia de la Palma, per l'escassa disponibilitat de terra i pels nivells de protecció existents, i ha insinuat la possibilitat de reclassificar terra. A part de les finques desaparegudes, ha assenyalat que hi ha moltes altres, al sud de la colada, que han quedat aïllades i sense subministrament d'aigua. Vanoostende ha destacat la «diligència» del Govern de Canàries en l'habilitació de dues dessaladores portàtils i ha anunciat que la setmana que ve s'organitzarà un curs amb agricultors i tècnics de cooperatives sobre l'ús d'aigua dessalada per reg, una acció a la qual a la Palma «no estem acostumats».

Davant les reticències de Jonathan de Felipe respecte a les dessaladores, perquè utilitzen «moltes energies fòssils», però sobretot per la càrrega de clorur sòdic en els plançons i la seva impregnació en les arrels, la consellera ha indicat que s'estudien diverses solucions a mitjà termini. Entre elles, una canalització des de Fuencaliente i portar-la aigua amunt fins a la bassa de Cuatro Caminos, o portar-la des de Cumbre Vieja, fent servir una xarxa antiincendis i envoltant el volcà, o una conducció submarina, encara que aquesta opció dependria de l'evolució de la façana. La consellera ha indicat que s'estudien ajudes per possibles pèrdues de plançons i per la replantació de finques en «el cas hipotètic» que no es puguin salvar amb les dessaladores i amb un vaixell cisterna que està previst que arribi en les pròximes hores. I ha parlat també d'ajudes davant la probable caiguda d'hivernacles pel pes de la cendra acumulada a les cobertes.

Alicia Vanoostende ha xifrat en un 80% la pèrdua de producció per la cendra al Valle de Aridane, i d'un 50% a Fuencaliente i Tijarafe, i ha afegit que s'està consensuant amb associacions i cooperatives la manera d'indemnitzar aquestes pèrdues. Pel que fa a altres cultius, la consellera ha indicat que a les vinyes gairebé hi ha hagut incidència per la cendra, ja que quan el volcà va entrar en erupció la majoria de productors havia veremat; però no els alvocats, que ja venien d'«un any complicat» per l'onada de calor i vent d'agost que va malmetre tota la producció. Pel que fa al sector pesquer, ha indicat que hi ha 33 vaixells afectats, 30 armadors i entre dos i tres mariners per embarcació, que tenien en la zona de la façana el seu calador, on anaven per gambeta i per esquer. Ara com ara, ha destacat Vanoostende, rebran per aturada de la flota uns 2.500 euros per armador i 1.500 euros per mariner. Entén que ha arribat «el moment de repensar l'illa, de replantejar-la íntegrament».