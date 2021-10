25 dies després que el volcà de Cumbre Vieja entrés en erupció, la seva activitat no cessa, sinó tot el contrari. Tant és així que aquest dijous, al voltant de les 14.15, la colada de lava que emergeix de la terra ha acabat per desbordar el con principal, segons ha anunciat l'Instituto Vulcanológico de Canarias. Els moments de relativa calma s'entrecreuen amb uns altres de gran activitat. Segons va explicar en el matí d'aquest dijous el director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, els dos braços de la colada més activa en aquests moments havien alentit el seu avanç després d'endinsar-se en el barri de La Laguna. Allà, a Los Llanos de Aridane, a última hora del dimecres, van ser evacuats tots els veïns per la previsió de l'avanç de la colada, que hores abans s'havia endut un supermercat i travessat el camp de futbol. Segons el cens, van ser unes 400, que se sumen a altres 800 evacuades el passat 12 d'octubre.

Morcuende va detallar que els dos apèndixs de la nova colada, situada per sobre de la primigènia, van tenir a la nit «alta intensitat i bastant recorregut», però en trobar-se en el seu camí amb el supermercat i el camp de futbol han «perdut força» i capacitat per continuar avançant. La que va sepultar el supermercat de La Laguna «ha englobat molt de material procedent d'edificacions», ha perdut molta fluïdesa i ha guanyat en viscositat. «Segueix ben alimentada des de darrere, però li costa més moure's», ha dit Morcuende. A l'altra, situada més al nord, li està passant «exactament el mateix», ha subratllat Morcuende.

La sismicitat continua localitzada lleugerament més al sud de l'eixam inicial previ a l'erupció, amb un nombre de sismes una mica menor, però amb la magnitud una mica més elevada, la màxima de 4,5, un terratrèmol situat a gran profunditat que es va deixar notar a tota l'illa. Les emissions de diòxid de sofre en el volcà continuen altes, amb valors de 15.995 tones diàries, i l'altura de la columna de cendres i gasos arriba als 2.600 metres. La qualitat de l'aire en les últimes hores es manté bona o raonablement bona, amb alguns mesuraments puntuals més elevats de diòxid de sofre o partícules que continuen aconsellant fer servir màscares al Valle de Aridane, però per primera vegada en aquest episodi s'ha registrat un mesurament elevat en el centre d'investigació atmosfèrica d'Izaña, a Tenerife.

Les últimes dades sobre l'extensió de la lava indiquen que hi ha 674,5 hectàrees afectades, 34,23 més que la vespra, i l'ample màxim de la colada es manté en 1.770 metres. Les edificacions destruïdes, segons l'acarament amb el cadastre, són 992, de les quals 908 són d'ús residencial, 95 agrícola, 47 industrial, 22 d'oci i hostaleria, 8 d'ús públic i 11 d'altres usos. Les dades dels satèl·lits de monitoratge terrestre de Copernicuos indiquen que les construccions afectades són 1.600, de les quals 1.548 estan destruïdes i 86 afectades. La lava ha destruït també 179,3 hectàrees de cultiu, de les quals 92,97 hectàrees són plataners, 50,17 vinyes i 12,21 alvocats.

El volcà de la Palma registra una reactivació en el sud-est i arrasa ja 680 hectàrees

Un centre d'emissió situat a la part sud-est de l'erupció del volcà de la Palma s'ha reactivat durant la matinada d'aquest dimecres. La superfície afectada per la lava ascendeix a 680,4 hectàrees i l'amplària total de les tres llengües de lava aconsegueix els 1.770 metres. La llengua que transcorre pel nord-oest, que va obligar a l'evacuació de 800 veïns dimarts passat, està perdent potència; no obstant això, el braç que transcorre més al sud acumula el màxim d'energia des del centre emissor i es mou a uns 50 metres per hora. El volcà ha destruït al seu pas pel territori 1.548 edificacions, segons l'última actualització de Copernicus, el programa d'observació de la Unió Europea. Aquesta nit, el Pla Especial d'Emergències Volcàniques de Canàries (PEVOLCA) ha ordenat l'evacuació de nous barris del municipi de Los Llanos de Aridane per la previsió d'avanç de la colada.

La xarxa de vigilància volcànica de seguiment 24 hores de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha localitzat durant la nit un total de 55 sismes al voltant de l'erupció del volcà Cumbre Vieja, 8 d'ells de magnituds superiors a 3 (mbLg). La magnitud màxima registrada va ser de 4,5 (mbLg) corresponent al terratrèmol localitzat al sud-oest del municipi de Villa de Mazo a les 02.27 hores. Amb intensitat IV EMS i una profunditat de 37 km, va notar-se a nombrosos nuclis poblacionals de tota l'illa. Aquest tremolor va venir precedit d'un altre registrat a la mateixa hora de magnitud 4,1.

Bona qualitat de l'aire

Aquest dimecres es van localitzar 73 sismes, el major de 4,4 mbLg, al sud-oest del municipi de Villa de Mazo a les 15.33 hores. Amb intensitat III-IV EMS i una profunditat de 36 km, aquest tremolor també es va notar a gairebé tota l'illa. La qualitat de l'aire és bona i s'espera vent de l'est, la qual cosa permetrà que la cendra es traslladi cap a l'oest, en direcció al mar. En aquests moments tots els aeroports canaris es troben plenament operatius.

El president de les illes va informar sobre la fi del barem per l'assignació dels primers 18 habitatges i la disposició d'altres 40 habitatges en els pròxims dies. A més, s'estan estudiant diferents solucions residencials per resoldre de manera immediata la situació de les persones que han perdut els seus habitatges. D'altra banda, a més de les dessaladores instal·lades per al subministrament d'aigua de reg, aquest dijous està prevista l'arribada a la zona d'un vaixell cisterna fletat pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.