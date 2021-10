El volcà de Cumbre Vieja torna a rugir de fons després d'haver donat un respir durant la nit. Melanie i Yaiza esperen als seus fills a les portes del centre educatiu que ha organitzat Educació perquè els menors que han perdut les seves escoles, o que es troben dins de la zona d'exclusió, puguin continuar amb la seva formació. Totes dues escolten el gegant, amb la incertesa de no saber quan més hauran de fer-ho, i si les seves cases sobreviuran als atacs de la colada. Les seves són dues de les moltes famílies que van abandonar les seves llars -ahir va fer 30 dies-, en els quals han estat sobrevivint amb el poc que van aconseguir salvar in extremis. Tant Yaiza com Melanie van decidir deixar les seves cases enrere el primer dia de l'erupció. Aquell diumenge, 19 de setembre, tan sols brotar de la terra el magma que emmagatzemaven les entranyes de la Palma, van agafar algunes de les seves pertinences, poques realment, i es van allunyar del terror en forma de foc que baixava pels vessants.

La primera vivia a La Laguna, barri que pateix el pas impassible de les colades pels seus carrers després d'excedir la petita muntanya que va trobar al seu pas. La segona era de La Bombilla, d'on va ser evacuada al principi, per tornar a ser-ho en les últimes setmanes després de trobar allotjament a La Laguna. També va patir dos desallotjaments i un canvi d'hotel en aquests 30 dies Aduen Lorenzo, qui ha estat traslladat de l'Hotel Princess, a Teneguía, a l'Hotel Valle Aridane, a Los Llanos, on està escolaritzada la seva filla de 12 anys. La seva família també va ser evacuada des de la primera nit d'erupció pel perill que suposava l'avanç previsible de la lava i, després de trobar encaix a casa dels seus sogres, també se'ls va desallotjar pel perill que comportava. En aquest moment, sense més alternativa possible, se'ls va emportar a l'hotel meridional, on han estat fins al dimarts.

La vida de totes aquestes famílies ha estat marcada en l'últim mes per la por i la incertesa, un còctel difícil de suportar. Amb l'emoció brotant dels seus ulls, Yaiza, que espera un nadó, va comentar que van decidir anar-se'n des del primer dia pel seu estat de gestació i per la seva filla petita, de tot just tres anys. A més, van haver d'anar-se'n amb els seus pares, naturals d'El Paraíso, el primer barri devastat per la lava, i que s'havien aixoplugat a casa de la seva filla. «Tot això és una barreja de sentiments, tens tristesa i incertesa pel que pot passar. Fins ara, la casa havia aguantat, però sembla que el volcà ara vol atacar La Laguna», va lamentar. Amb la tornada al col·legi de la seva petita, la normalitat s'ha recuperat almenys una mica a la família, sobretot perquè la nena estava trista «perquè trobava a faltar la seva caseta». A més, s'havia adaptat molt bé al col·legi en els seus primers deu dies de classe a Todoque, centre ja sepultat per les colades, abans que Educació decidís suspendre les classes en els municipis més afectats.

Peluixos i nines

Durant aquest temps, van tenir l'oportunitat de tornar a l'habitatge per endur-se algunes pertinences que necessitaven o que tenien un gran valor sentimental. «Ella volia agafar-ho tot, però li vam dir que només allò que li agradés més: va agafar una nina, unes eines que tenia i els seus peluixos», va relatar la seva mare amb un tímid somriure apuntant a la seva cara. Per part seva, Melanie va assenyalar el difícil que resulta intentar passar pàgina quan «veus, escoltes, sents el volcà cada dia». La seva casa a La Bombilla segueix intacta, lluny, en principi, del curs que ha fet la lava per desembocar al mar. La primera nit, enmig de la sorpresa per l'obertura de la primera boca eruptiva, van agafar unes poques pertinences i el seu marit, els seus tres fills i ella mateixa van marxar. Aquella primera nit, va recordar, van tancar els ulls, «perquè no es pot dir que vam dormir», en el seu propi cotxe. Ja l'endemà van ser acollits a La Laguna, on 11 persones van compartir una casa de la qual poc després també els evacuarien, pel capritxós avanç de la nova colada. Ara, uns coneguts els han prestat un habitatge a El Paso, però no saben fins quan podran continuar fent ús d'ella. I és que, va criticar, hi ha persones que s'aprofiten de la situació: «No podem anar-nos-en de lloguer, no tant perquè els preus hagin pujat, sinó perquè demanen molta fiança, una despesa prèvia massa gran per poder-lo costejar».

Melanie té tres fills en edats diferents: una de cinc anys, un altre de 13 anys i la major té 16. Cadascun d'ells, va asseverar, està vivint aquesta situació d'una manera diferent, però entre tots existeix incertesa i por pel que podria passar. «A la meva filla petita li van preguntar el primer dia de classe pels seus sentiments, i va dir que tenia por de perdre casa seva, o de morir-se», va matisar la dona, qui malgrat tot segueix veient cert optimisme, sobretot per les mostres de solidaritat que s'han vist durant tot aquest temps des de totes les parts del planeta. Tanmateix, sí que va demandar que, malgrat això, allò que necessiten realment moltes d'aquestes famílies és una casa en la qual poder continuar fent vida normal després que el volcà decideixi apagar-se.

Quedar-se sense res

La casa d'Aduen Lorenzo i la seva família sí que va ser arrasada per la lava al seu pas a través de la carretera de la costa, prop de la zona coneguda com Las Norias. Ara, sense un sostre on dormir una vegada passi tot el caos volcànic, es pregunta què serà de la seva família. El dimarts, amb la intenció que l'institut en el qual estudia la seva filla li quedi més a prop, van ser traslladats de l'Hotel La Palma & Teneguía Princess, on s'allotjava aquestes setmanes, a l'Hotel Valle Aridane, en ple casc de Los Llanos. Només té paraules d'agraïment per al personal de tots dos establiments i per a la Creu Roja: «A Fuencaliente, van preparar activitats d'oci per als nens i ens van tractar molt bé», va assegurar. I, al mateix temps, va criticar als qui creuen que es troben «de vacances» per allotjar-se en un complex turístic: «Els canviaria el lloc sense pensar-ho».

Frustració i optimisme

«Treballar ajuda a treure't la pressió que tens per la situació», va afegir l'home a la porta de l'hotel llanense, el qual serà el seu nou allotjament fins que trobin una solució a la seva família. Malgrat que va reconèixer sentir «frustració, desesperació i impotència» pel que els està tocant viure, també es va mostrar optimista perquè «toca seguir endavant», ja que «la naturalesa sempre ha evolucionat i canviat, i l'ésser humà s'ha adaptat». Aquests 30 dies, Creu Roja ha atès uns 2.600 evacuats. El coordinador de tot el dispositiu, Miguel Ángel Reyes, va detallar que l'entitat ha repartit ajudes mitjançant targetes moneder, així com més de 3 milions en donacions, però també s'ha encarregat de gestionar l'allotjament de moltes d'aquestes persones. Actualment, sota la seva empara es troben al voltant de 220 persones a l'Hotel La Palma & Teneguía Princess, i gairebé 40 a l'Hotel Valle Aridane. Trenta dies després que el volcà escopís els primers materials, lluny d'apagar-se, la lava cobreix cada vegada més terreny.