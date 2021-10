Alberto Rodríguez ja no és diputat. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va prendre ahir la decisió de retirar l’escó al dirigent d’Unides Podem després de rebre la nota aclaridora del Tribunal Suprem en què Manuel Marchena insisteix que la pena que se li va imposar per atemptat a l’autoritat implica la seva «obligada» inhabilitació. Poc després de conèixer la resolució, els líders del partit morat van acusar Batet i el Suprem de «prevaricació» i van anunciar que es querellaran contra ella.

«La decisió que ha pres cedint davant la vergonyosa pressió del Suprem i de l’extrema dreta fa un mal enorme a la democràcia i al nostre país», justifiquen fonts d’Unides Podem.

En plena lluita al si del Govern de coalició per la reforma laboral, Batet va decidir executar la sentència del Suprem després que li arribés la nota aclaridora que va sol·licitar dijous. Segons van explicar fonts parlamentàries, la presidenta del Congrés va comunicar personalment a Rodríguez l’escrit enviat per Marchena pel qual se li trasllada la sentència que comporta «la pèrdua de la seva condició de diputat». El magistrat va al·legar en l’ofici que es manté la vigència de la inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu com és «obligatori» quan s’imposa una pena de presó.

Poc després de conèixer-se la notícia, la líder de Podem, Ione Belarra, va qualificar de «prevaricació» la decisió i va acusar el Suprem de «pressionar» Batet «per retirar l’escó, encara que tots dos saben que no és el que diu la sentència». El portaveu del partit morat al Congrés, Pablo Echenique, va lamentar que la presidenta de la cambra baixa hagi «cedit» a les pressions de Marchena i de la «ultradreta política i mediàtica, tot i el risc de prevaricar». «Cops d’Estat tous. Prevaricació. La democràcia espanyola en escac», va arribar a lamentar el coportaveu nacional del partit, Alberto Fernández.

A més, Unides Podem va lamentar que Batet, l’única amb potestat per prendre aquesta decisió, s’hagi posicionat en contra del partit i del criteri dels seus propis companys del PSOE. Dijous, després de més de dues hores d’agre debat a la Mesa de Congrés, Batet ja va mostrar la seva predisposició a retirar l’acta, el que ja feia preveure el desenllaç.

Sanció de 540 euros

No obstant això, els dos partits del Govern consideraven que la sentència no obligava a retirar-li el seu escó. A més, van esgrimir que l’informe dels lletrats de la cambra defensava que Rodríguez podia continuar amb la seva acta perquè va substituir la pena de presó (d’un mes i mig) per una sanció que ja ha abonat de 540 euros i, per tant, la condemna no hauria de tenir efectes extrapenals.