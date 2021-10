El judici a Palerm (Sicília) contra l’exministre de l’Interior italià i líder de la Lliga, Matteo Salvini, per haver impedit desembarcar durant 19 dies prop d’un centenar de migrants rescatats al Mediterrani central pel vaixell de l’oenagé catalana Open Arms,va començar ahir amb l’acceptació per part del Tribunal de la llista dels testimonis de les parts. Després de la suspensió de la que havia de ser la primera audiència el 15 de setembre per buscar una aula més gran davant l’interès mediàtic i la nombrosa presència de les parts civils i advocats, el judici va arrencar a l’anomenada «aula búnquer» de la presó Pagliarelli de Palerm.

Entre la vintena de testimonis que ha presentat el fiscal Francesco Lo Voi hi ha l’exprimer ministre Giuseppe Conte; la ministra de l’Interior, Luciana Lamorgese; el ministre d’Exteriors, Luigi Di Maio i els exministres Danilo Toninelli (Transports) i Elisabetta Trenta (Defensa).

El fiscal també va demanar escoltar el comandant de l’Open Arms en aquesta operació, Marc Reig, i la cap de la missió, Ana Isabel Montes Mier, mentre que Salvini va avançar que a la llista de testimonis presentats també es troba l’actor nord-americà Richard Gere, que ha mostrat el seu suport a la tasca que du a terme Open Arms.

L'advocada de Salvini, Giulia Buongiorno, va acceptar tots els testimonis presentats, però el fiscal, Francesco Lo Voi, va posar objeccions a alguns en considerar-los no rellevants com el cas del conegut actor Richard Gere, que va ser al vaixell el 9 d'agost portant queviures i mostrant la seva solidaritat als nàufrags.

Lo Voi tampoc es va mostrar d'acord amb alguns dels testimonis presentats per la defensa de Salvini com els dos advocats de l'Estat, així com l'excomissari europeu de Migració, Interior i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos i l'exprimer ministre maltès Joseph Muscat, en explicar que no es jutja la política migratòria de Malta i que a més aquestes persones estarien protegides per immunitat. Però la defensa de Salvini considera que aquests testimonis són «de vital importància» per aclarir que no va haver-hi segrest perquè l'Open Arms va tenir la possibilitat d'anar tant a Malta com a Espanya.

Sobre la documentació presentada perquè formi part del sumari, Buongiorno va demanar que s'incloguin dos decrets que exclouen, en casos similars al d'Open Arms, la competència italiana en l'assignació del Pos (Port de seguretat) i les notes del Ministeri d'Afers exteriors italià, «en les quals es reiterava que qui havia d’establir el port segur havia de ser Espanya».

Salvini acusa les ONG’s

Matteo Salvini va aprofitar la gran presència de mitjans de comunicació a les portes de la sala on se celebra el judici per acusar les ONGs com Open Arms, que salven les vides dels migrants al Mediterrani, de nou moure’s per humanitat sinó per «interessos econòmics». Així ho va dir en sortir de la primera vista del procés. «Hi ha diverses investigacions sobre els diners que les ONGs guanyen per aquests tràfics pel que no m'agradaria que més enllà de la humanitat el que hi hagi és interès econòmic en aquest tràfic d'éssers humans», va dir Salvini.

A l'audiència va acudir també el fundador i president d'Open Arms, Oscar Camps, que s'ha personat com a part civil i sobre el qual Salvini va afirmar: «Ordenar que nau espanyola vagi a Espanya no és un abús. Els vaixells espanyols han de tornar a Espanya sobretot si Espanya els ha ofert fins a dos ports i no estar al capritx d'un senyor que potser té altres intencions». «Si Espanya no controla els seus vaixells, és un problema», va subratllar l’exministre.

De la seva banda, el fundador de l’ONG Open Arms, Oscar Camps, va afirmar davant els els mitjans de comunicació que «és el moment de donar respostes i buscar responsabilitats» a la seva arribada al Tribunal de Palerm.

«Es va tractar de la primera vegada que es va acudir a la via legal per poder desembarcar», va relatar Camps, que va defensar en tot moment l’actuació de la ONG que va fundar el 2015.

La propera audiència d'aquest procés judicial se celebrarà el pròxim 17 de desembre quan se sentiran els primers testimonis comuns de defensa i acusació, que seran oficials militars.