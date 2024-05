L'associació Azahara lliura els seus reconeixements a dones exemplars

L'associació Azahara va lliurar ahir els seus Reconeixements Azahara a cinc dones d'origen migrant o filles de la immigraci, amb "perspectiva intercultural que estan transformant el món i que signifiquen una autèntica inspiració tant per a dones i nenes de les comarques de Girona com per al país". Les premiades van ser Chahira Mahdi, activista i presidenta de l'Associació de Dones pel Diàleg Intercultural del barri de Pont Major; Fatima Zohra Labyedh, emprenedora i propietària del conegut Restaurant La Trobada de Crespià; Rosalie Belemtougri, activista pels drets humans i fundadora de l'entitat Dones Endavant; Fouzia Bouhya El Aouad, professora i referent entre la comunitat migrant a la Jonquera; i Paula Grande, compositora i cantant mestissa.

L'acte, celebrat a l'Auditori del Centre Cultural de la Mercè, va comptar amb la presència de diverses autoritats, entre elles el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, i la cònsol del Marroc a Girona, Aicha Ibn El Alami. Segons l'associació Azahara, totes les premiades "són dones que es caracteritzen per la seva capacitat de lideratge i compromís".