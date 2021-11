Totes les parts que lluiten en el conflicte que va començar fa un any a Etiòpia han comès, en diversos graus, crims de guerra i contra la humanitat que han tingut com a víctimes principals civils que no tenien res a veure amb les hostilitats, així com dones que han patit abusos sexuals en una dimensió que encara està per determinar. Aquesta és la conclusió de la investigació que ha fet una comissió conjunta de l’Oficina de Drets Humans de l’ONU, dirigida per l’alta comissionada Michelle Bachelet, i la Comissió Etíop de Drets Humans.

«Hi ha detalls de violacions i abusos, que inclouen assassinats i execucions extrajudicials, tortures, violència sexual i basada en el gènere, violacions contra els refugiats i desplaçament forçat de civils», va explicar ahir Bachelet durant la presentació de l’informe, que cobreix el període que va del 3 de novembre del 2020, quan va esclatar el conflicte a la regió de Tigray, fins a finals del juny, coincidint amb la declaració d’alto el foc unilateral per part del Govern.

Segons el relat de la situació al terreny, la declaració unilateral de cessament de les hostilitats ha tingut un impacte relatiu en els nivells de violència, ja que des de llavors «totes les parts continuen violant els drets humans».