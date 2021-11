El Govern ja sí que està a un pas de tenir a la mà els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2022. Quan va superar el primer examen, la votació de totalitat, a inicis de novembre, ja es donava per fet que salvaria la següent fase, la de les esmenes parcials. I així ha estat. Ahir, el ple del Congrés va aprovar per una sobrada majoria el projecte de l’executiu, que ara continuarà la tramitació al Senat. El Govern va aconseguir el suport d’11 formacions als comptes de l’Estat, que van sumar fins a 188 vots a favor, pels 159 en contra de les forces de la dreta i una abstenció del BNG. La mateixa majoria que un any abans. Pedro Sánchez aconsegueix canalitzar la legislatura i consolidar la relació amb els seus socis. Els del 2022 potser són els últims pressupostos que podrà aprovar Hisenda, perquè d’aquí a un any Espanya es trobarà més a prop del remolí electoral de les autonòmiques i municipals del maig del 2023 i d’unes generals que el president pretén programar per a finals d’aquell any o, com a màxim, l’inici del 2024.

La llei de Pressupostos només requereix majoria simple (més sís que nos) a l’articulat i a cadascuna de les seccions, i el Govern va salvar el tràmit amb comoditat. Va assolir una majoria absolutíssima idèntica a la que va permetre els comptes vigents, els del 2021, els que van posar fi als Pressupostos més longeus de la democràcia espanyola, els del 2018. Això vol dir que en un any el bipartit no ha vist escapar-ne cap dels seus socis, per a satisfacció de socialistes i morats. «No hem perdut ni un vot», destacava un important ministre a la sortida del ple.

L’únic canvi respecte els comptes del 2021 va ser el del BNG: va migrar del no de llavors a l’abstenció d’ara. La dreta, que es va oposar en bloc, critica durament les concessions a ERC i Bildu i reitera que els comptes del 2022 són falsos i irreals, acusació a la qual l’executiu respon al·legant que estan avalats per la UE.

El text, després de quatre intenses jornades consecutives de debat, surt del Congrés cap al Senat, però a la cambra alta el Govern compta amb no introduir cap modificació, segons van ratificar fonts d’Hisenda i de la cúpula del PSOE. Això vol dir que, si no hi ha finalment cap canvi, el projecte tirarà endavant el 22 de desembre.