El govern d'Andorra ha decretat noves mesures temporals per frenar la pandèmia i afrontar la temporada d'hivern amb una situació més estabilitzada. Entre aquestes, destaca l'ús obligatori a partir dels 6 anys de la mascareta tant en interiors com en exteriors en zona urbana. Les trobades de familiars i amics hauran de ser d'un màxim de 6 persones en interiors i de 10 persones en exteriors, llevat dels nuclis convivents. El govern andorrà ha decidit tancar l'oci nocturn de manera temporal i, per accedir a les estacions d'esquí, caldrà presentar el certificat covid, de la mateixa manera que a la restauració, esdeveniments esportius, gimnasos i altres espais. També es redueixen els aforaments permesos en diverses activitats i esdeveniments.

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han anunciat noves mesures temporals per minimitzar la propagació de la covid-19, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern, les quals s'aplicaran a partir d'aquest dimecres i que tindran una durada mínima de dues setmanes. Tot i això, Espot, ha assenyalat que «sortosament i gràcies a l'alt nivell de vacunació del país, l'impacte sanitari i en especial a l'UCI és encara moderat». El cap de govern ha tornat a fer «una crida a la corresponsabilitat de la població, demanant-li un esforç i una implicació encara més elevats per extremar les mesures preventives». Així, com a mesures generals, Espot ha apel·lat a reduir la interacció social, a l'ús generalitzat de la mascareta i que, en cas de sospita d'infecció, es contacti amb l'oficina Covid, el metge referent i/o es realitzin proactivament proves diagnòstiques. En aquest sentit, ha recordat que s'entregaran dos autotests gratuïts a tota la població durant el mes de desembre.

Noves mesures temporals anticovid

El govern andorrà ha anunciat l'ús obligatori de la mascareta a partir dels 6 anys en interiors i també en tots els exteriors en zona urbana. Les trobades de familiars i amics hauran de ser d'un màxim de 6 persones en interiors i 10 en exteriors, llevat dels nuclis convivents superiors. A la feina, es prescriu el teletreball quan sigui possible i es demana prioritzar les reunions telemàtiques. Les presencials seran d'un màxim de 6 persones, amb algunes excepcions com les de caràcter institucional, notarial o als centres sociosanitaris o educatives, entre altres. Als centres escolars, s'anul·len les sortides fora de les escoles, es retorna als grups bombolla reduïts i s'aïllaran les aules senceres quan hi hagi 3 positius –a primera, segona ensenyança, batxillerat i formació professional– o un positiu –a maternal–. Pel que fa a les activitats extraescolars, els grups podran ser d'un màxim de 15 infants de fins a 6 anys, o de 20 joves de fins a 16 anys. També s'anul·len les activitats que es realitzin fora de les instal·lacions en els centres de dia sociosanitaris i els grups també queden limitats a 6 persones.

Pel que fa a bars, restaurants i cafeteries, a banda de l'accés amb certificat covid decretat la setmana passada, les taules hauran de ser d'un màxim de 6 comensals a l'interior i 10 a l'exterior. La separació entre les taules torna a ampliar-se a 1,5 metres. Les celebracions podran tenir un màxim de 30 persones en interiors i 50 en exteriors, distribuïdes en taules també de 6 o 10 persones, i amb test d'antigen obligatori per a tots els participants. En aquest sentit, el govern andorrà ha anunciat que es reforçaran les inspeccions als establiments per comprovar l'aplicació del control d'accés mitjançant la lectura de certificats covid. En el cas de l'oci nocturn, Andorra n'ha decretat temporalment el tancament. El cap de govern ha reconegut que es tracta «d'un dels sectors més tocats per les mesures per prevenir la propagació de la pandèmia», motiu pel qual el govern andorrà tornarà a activar els mecanismes perquè puguin acollir-se a Suspensions Temporals del Contracte Temporal (STCT) o Reduccions de la Jornada Laboral (RJL) i a nous ajuts al lloguer, segons ha dit Xavier Espot.

El govern d'Andorra també ha decidit, tal com havia demanat el mateix sector, que s'accedeixi a les estacions d'esquí mitjançant el certificat covid. Quant a l'esport, també caldrà el certificat covid per accedir a tots els esdeveniments i es limita l'aforament al 50% en interiors i 70% en exteriors. L'esport federat passa al nivell 1-2, per la qual cosa es podran seguir realitzant entrenaments amb un màxim de 15 persones en interiors i 20 en exteriors. Els gimnasos, que també han de demanar certificat als seus usuaris, podran realitzar classes dirigides a 6 persones en interiors i 10 en exteriors. A la resta de sales, l'aforament serà del 50%, i a l'exterior, del 70%. Així mateix, es redueixen els aforaments permesos en diverses activitats i esdeveniments. En concret, els culturals (cinemes, museus i biblioteques) tindran un aforament del 50% a l'interior i del 70% a l'exterior, i caldrà el certificat covid; als centres termals i balnearis es fixa en el 50% i també accés amb certificat; a les fires i mercats, serà del 70% i amb certificat covid; les misses també tenen un aforament del 50% i els tanatoris i sales de vetlla, les agrupacions no podran superar les 6 persones en interiors i 10 en exteriors.

Els aforaments a les sales de jocs recreatius i d'atzar es limiten al 50% i accés amb certificat covid; als parcs infantils interiors també es permet un màxim del 50%, amb mascaretes obligatòries a partir dels 6 anys i certificat covid per als adults. Les línies regulars nacionals i internacionals de transport públic es limiten al 70% de la seva capacitat i el transport discrecional es manté al 100%. Finalment, els comerços podran permetre un aforament d'una persona per cada 4 m². D'altra banda, el ministre Martínez Benazet ha anunciat que l'administració de la tercera dosi de la vacuna s'amplia i estén a totes les persones que ja faci més de sis mesos que hagin rebut el segon vaccí.