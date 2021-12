Una nova erupció del volcà Etna, situat a l'illa italiana de Sicília, ha obligat a tancar l'espai aeri a tota la zona i a suspendre les operacions aèries a l'aeroport de Catània. «Cap vol podrà aterrar o enlairar-se», ha informat l'aeròdrom aquest dimarts, un dia després que l'Etna entrés en erupció i comencés a expulsar, a més d'una petita colada de lava, fum i cendres. L'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia italià (INGV) ha confirmat aquest dimarts en un comunicat activitat explosiva al cràter sud-est, així com una «abundant» emissió de cendres. L'Etna, una muntanya de 3.300 metres, ha encadenat diverses erupcions aquest últim any, cosa que el manté com el volcà més actiu de la zona.