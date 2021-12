El tradicional missatge de Nadal de Felip VI va tenir una pàtina d’optimisme, malgrat el «dilema» en què, va dir, el virus covid-19 ha col·locat tot el planeta. El cap d’Estat va celebrar el procés de vacunació a Espanya i el ritme «positiu» de la xifra d’ocupats i va demanar veure la nova realitat pandèmica com «una oportunitat històrica». Als polítics, en comptes de criticar-los la crispació en què estan instal·lats, els va reclamar «entesa» per aportar serenitat a la societat. I pel que fa als problemes legals i fiscals del seu pare, Joan Carles I, només va pronunciar una frase que es pot entendre com una al·lusió a la qüestió: quan va destacar el paper que exerceixen les institucions en el progrés d’un país, va assegurar que tots els càrrecs públics han «de respectar i complir les lleis i ser un exemple d’integritat pública i moral».

El Rei va gravar l’al·locució en una sala del palau de la Zarzuela contigua al saló d’Audiències Amb una escenografia més lluminosa i moderna que altres anys (amb dos quadros d’art contemporani i dues taules de vidre), Felip VI es va dirigir als espanyols durant 12 minuts en un discurs que va començar amb un record als palmers que han patit l’erupció del Cumbre Vieja durant tres mesos i, després, va passar a abordar els «reptes» que ha suposat el coronavirus. Primer va celebrar l’èxit de la ciència amb unes vacunes aconseguides en temps rècord i va tenir paraules de record per a les víctimes mortes per covid i també per al personal sanitari. «Els donem immenses gràcies, amb tot el nostre recolzament i ànim», va remarcar.

Felip VI va destacar que aquesta crisi sanitària ha posat de manifest que es requereixen «solucions d’àmbit mundial» i ha afectat els «principis d’organització social i convivència en llibertat» generant un escenari «ple d’incerteses i contrastos». ¿Hem de deixar-nos portar pel pessimisme? ¿Hem de caure en el conformisme, esperant que els problemes es resolguin per si sols? Jo crec que no», es va respondre. El Monarca aconsella una «ràpida» acceptació dels canvis, perquè d’aquests sorgeixen «iniciatives plenes d’ambició per millorar». El que hi ha en joc és «continuar progressant amb les nacions més avançades» o perdre «el pas», va advertir. I en aquest dilema va recalcar el paper de les institucions i els va instar a arribar «a consensos» i facilitar l’«entesa» per donar «la necessària tranquil·litat a les famílies». Una crida als polítics que arriba després de mesos en què el diàleg entre el Govern i algunes comunitats i dirigents ha estat ple de topades i insolències a causa de les decisions per intentar aturar els contagis per covid.

Aquest és el segon any que Joan Carles I passarà el Nadal fora d’Espanya, després que abandonés el país l’agost del 2020 per les informacions sobre la seva suposada fortuna amagada. L’any passat, Felip VI amb prou feines en va fer una menció velada i, aquest cop, la referència ha sigut encara més indirecta, a l’assenyalar que tots els càrrecs públics han «de complir les lleis i ser un exemple d’integritat i moral».

El Rei tampoc va voler anunciar mesures per actualitzar els «criteris ètics» de la monarquia i acostar-la al segle XXI. Des del juny del 2015, el cap de l’Estat no ha aprovat cap iniciativa en aquest sentit. El cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín, es va reunir diverses vegades amb l’exvicepresidenta primera Carmen Calvo, entre el setembre del 2020 i principis d’aquest any, per desbrossar aquest nou camí, però les idees, que estan fins i tot «escrites», segons ha sabut aquest diari, segueixen dins un calaix.

Un altre dels temes que es va quedar fora del discurs va ser el desafiament de l’independentisme català, després de gairebé una dècada en què el procés va formar part del nucli dels missatges de Nadal de la Corona. El Monarca sí que va fer diverses referències al «gran projecte» de la Constitució i l’esperit d’«unitat» i «diàleg» a què convoca abans de tancar amb un últim missatge d’esperança: «La història ens ensenya que els espanyols hem sabut com sobreposar-nos a les adversitats (...) No tinc cap dubte que amb decisió, empenta i caràcter ho aconseguirem».