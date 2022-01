La presidenta birmana de facto fins al motí de l’any passat ha estat condemnada a dos anys per violar la llei d’importacions a causa dels walkie-talkies que utilitzaven els seus guardaespatlles. La condemna per violar la llei de gestió de la desastres naturals, per la qual li han caigut dos anys més, no és menys inversemblant: durant la campanya electoral de l’any passat va saludar amb mascareta la desfilada dels seus seguidors pels carrers de Rangun.

Aung San Suu Kyi ja havia estat condemnada al desembre a quatre anys per incitar a la violència, encara que la pena va ser retallada hores després a la meitat pel Govern colpista. A l’horitzó espera el frau electoral, la recepció il·legal de lingots d’or i de mig milió d’euros o l’incompliment d’una florida acta colonial de secrets d’Estat, per fer la llista curta. Contra Suu Kyi hi ha una dotzena de càrrecs que sumen penes d’un segle de presó.