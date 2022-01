Ben aviat es complirà un any des que el ple del Congrés dels Diputats va aprovar el reial decret llei del Govern per a la gestió dels fons europeus. Els socis de l’executiu van prestar els seus vots per a l’aprovació del reial decret llei a canvi d’una condició: que després es tramités com a projecte de llei per obrir oportunitat a la introducció d’esmenes. Així, tota la cambra va votar el 28 de gener de 2021 a favor de la tramitació com a projecte de llei del reial decret. Però els grups polítics que formen part del Govern -PSOE i Unides Podem- fa un any que bloquegen la seva tramitació amb l’estratagema d’ampliar una vegada i una altra el termini de presentació d’esmenes.

Els representants a la Mesa del Congrés de PSOE i Unides Podem han fet ús de la seva majoria per encadenar, de moment, fins a 38 pròrrogues del termini de presentació d’esmenes parcials (l’actual venç el 2 de febrer). I tot això per a desesperació de la resta de grups polítics que esperen una oportunitat per defensar canvis en l’articulat que, des dels seus respectius punts de vista, haurien de servir per millorar la gestió dels fons europeus que, fins ara, pateix un cert retard en la convocatòria d’ajuts i inversions. Des del grup socialista es limiten a assenyalar que, ara mateix, tenen altres «prioritats», informa Juanma Romero. Sobretot, esperen el seu torn grups nacionalistes o independentistes que donen suport al Govern -com PNB i ERC-, que volen esmenar la llei en la direcció de dotar de més competències les comunitats autònomes en la gestió dels fons europeus. També espera el torn el PP per tornar a portar al ple del Congrés el debat sobre la seva proposta principal: la creació d’una autoritat independent del Govern que lideri la gestió dels fons. El retard en la tramitació del projecte de llei no impedeix que les mesures del reial decret llei ja s’estiguin aplicant.