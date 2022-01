Podem, Esquerra Unida, En Comú Podem, Aliança Verda, Bildu, BNG, CUP, Més País-Equo i Compromís han signat un manifest en el qual mostren el seu "rebuig frontal" a l'enviament de tropes al Mar Negre i Bulgària en el marc de l'OTAN per la crisi a Ucraïna, l'ingrés de la qual en l'aliança atlàntica insten a cessar.

Es tracta del "Manifest per la pau i per a evitar una nova guerra a Europa: desescalada i diàleg, no a l'enviament de tropes ni armament a Ucraïna", en el qual aquestes forces polítiques mostren la seva preocupació per l'increment de la tensió bèl·lica a Ucraïna entre els Estats Units i Rússia.

El conflicte "només pot resoldre's a través del diàleg, la distensió i el convenciment que la pau és l'únic camí", afegeix l'escrit, en el qual aquests nou partits afegeixen: "La Unió Europea ha d'evitar veure's arrossegada i formular propostes concretes de desescalada que evitin un conflicte que perjudiqui greument a Ucraïna i a tota Europa".

"No podem permetre que ens tanquin en un vell esquema de Guerra Freda", defensen els nou partits, que també incideixen en el seu respecte a la "sobirania dels pobles" i el seu rebuig "les amenaces militars d'un país a un altre estat sobirà, sigui de qui sigui, així com qualsevol canvi de frontera per la via de l'agressió militar".

Insten, per tot això, a desescalar la tensió i redoblar els esforços diplomàtics "per a impedir la guerra, així com cessar els plans perquè Ucraïna ingressi en l'OTAN alhora que s'acorden mesures de garantia que satisfacin a totes les parts i defensar els drets humans".

Aquest manifest es coneix poc després que el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, hagi iniciat aquest divendres una ronda de trucades amb els diferents portaveus de la Comissió d'Exteriors del Congrés per a informar-los de la posició del Govern sobre la crisi a Ucraïna.

Després que representants d'Unides Podem revisquessin el lema del "No a la guerra", Albares recordava que és el president del Govern, Pedro Sánchez, qui marca la política exterior, en un nou front entre els socis de coalició.

La fragata Blas de Lezo salparà de l'Arsenal Militar de Ferrol durant les pròximes hores per a dirigir-se al Mar Negre.