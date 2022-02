Més Madrid ha presentat aquest divendres un escrit a la Fiscalia Anticorrupció on demana al Ministeri Públic que investigui les informacions sobre la comissió de 280.000 euros que va cobrar el germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per una adquisició de mascaretes per part del govern madrileny en plena pandèmia. L'escrit apunta a la possible comissió de delictes de per suborn, tràfic d'influències, malversació i prevaricació, a més de falsificació de document privat i administració deslleial.

La denúncia relata que Més Madrid ja havia rebut informacions anònimes sobre aquesta comissió el 7 de novembre per mitjà d'sms amb origen desconegut i que en un principi el responsable jurídic de la formació les va descartar perquè no tenia elements per contrastar-les. Recorda que més tard, amb l'aparició de l'expedient del contracte amb Priviet Sportive per valor d'1.250.000 euros, va reclamar la compareixença del germà de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, i dels responsables de l'empresa a l'Assemblea de Madrid, però la Mesa –comandada pel PP i Cs- va tancar la porta a les seves peticions. Un cop publicades noves informacions i la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid ha admès la comissió –tot i que Ayuso defensa que és legal-, Més Madrid creu que "existeixen indicis i elements suficients de veracitat" per pensar que s'han comès il·legalitats. El PP expedienta Ayuso i estudia accions legals pels atacs a Casado Per això demana a la Fiscalia que obri un expedient i ordeni diligències d'investigació per determinar si es van produir delictes, i també que designi un fiscal especial per dirigir la investigació i, en el seu cas, dugui a terme les accions penals oportunes contra els responsables.