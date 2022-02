La direcció del PP ha decidit aquest dijous obrir un expedient informatiu a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de "deslleialtat" per haver llançat "una campanya massiva d'atacs i calúmnies". El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat que malgrat que la direcció li ho va demanar, Ayuso no ha aclarit les sospites sobre el contracte de la Comunitat de Madrid que hauria permès que el germà de la presidenta cobrés una comissió. Egea ha negat taxativament que a direcció del PP contactés amb investigadors privats o redactés cap dossier sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Egea ha comparegut en roda de premsa a la seu del PP pocs minuts després que acabés la compareixença de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ha explicat que l'expedient informatiu que el PP ha obert a Ayuso "no prejutja res", però els estatuts del partit contemplen infraccions molt greus que poden arribar a suposar una expulsió.

Els estatuts del PP diuen a l'article 13 1 c) que és una infracció molt greu la "manifesta deslleialtat al partit, als seus òrgans de govern i representació". Les infraccions molt greus estan castigades a) amb la suspensió de militància durant un termini de temps d'entre quatre i sis anys, b) amb la inhabilitació per representar el partit, o c) amb l'expulsió del partit, tot i que la darrera opció està pensada en casos de corrupció o transfuguisme.

El número dos del PP ha explicat que el setembre de l'any passat el PP va rebre una "informació sobre un suposat cobrament de comissions en benefici de l'entorn d'Isabel Díaz Ayuso", i posteriorment la direcció va saber que la informació també "estava en mans de l'oposició i de mitjans de comunicació".

Ha justificat que el partit demanés informació sobre els contractes de la Comunitat de Madrid per la necessitat "d'assegurar que aquesta organització està lliure de tota sospita i que tots els càrrecs estan compromesos amb l'exemplaritat i la transparència".

Amb tot, Egea ha negat explícitament que el PP disposes d'un dossier sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid o que contactés amb cap agència de detectius. Ha esquivat una pregunta sobre les afirmacions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha explicat que Casado li va dir que l'expedient li havia filtrat la Moncloa.

Segons Egea, quan va tenir coneixement del suposat cas, el líder del PP, Pablo Casado va citar Ayuso a la seu del carrer Génova per "posar-la al corrent" i "aclarir els fets". Calia, ha dit, assegurar-se de conèixer "la veritat", i per aquest motiu el PP va iniciar una "investigació interna" com en "tots els casos".

Segons Egea, malgrat que la direcció va demanar "aclariments" a la presidenta de la Comunitat de Madrid, aquesta no ha aportat cap explicació. "En comptes d'una resposta clara, la direcció ha rebut una campanya massiva d'atacs i calúmnies com la d'avui".

Uns "atacs injustos", segons Egea, que "han fet moltíssim mal a la nostra organització i als seus militants", i que són "intolerables". "Aquesta direcció no pot acceptar que ningú utilitzi les sigles del PP per esquivar els seus problemes", ha sentenciat, perquè "l'honor del PP és el nostre actiu més valuós".

Segons Egea, amb aquesta actitud, Ayuso ha tingut sempre com a únic objectiu forçar la convocatòria del Congrés del PP de Madrid.

En aquest punt, el número dos de PP ha retret a Ayuso que hagi actuat amb deslleialtat vers la direcció. "Es pot tenir un bon resultat electoral, però això no eximeix el deure de rectitud i lleialtat", perquè Ayuso ha emès "acusacions gravíssimes, gairebé delictives" contra el líder del PP i la direcció.

"Mai hauria pogut imaginar que s'ataqués de forma tan cruel i injusta a la direcció d'un partit que li ha donat tot", ha dit parafrasejant la mateixa Ayuso, que ha fet una declaració en termes idèntics referint-se a la direcció del partit.

Per això ha anunciat que "els serveis jurídics estan estudiant les actuacions que es puguin fer" i que ja s'ha decidit obrir un expedient informatiu a la presidenta de la Comunitat de Madrid.

No ha descartat cap escenari sobre la resolució d'aquest expedient. "Un cop disposem de les conclusions ens reservem les actuacions oportunes", ha dit.

Per últim, Egea ha promès que malgrat aquest cas, "aquest partit recuperarà la seva unitat i Espanya tindrà el govern que es mereix".