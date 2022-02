Teodoro García Egea ha dimitit com a número dos del PP, segons confirmen fonts del Govern murcià a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diari pertanyent al mateix grup editorial que Diari de Girona. A partir d'aquest moment el PP de la Regió, en línia amb l'expressat per Fernando López Miras aquest matí, s'uneix al bloc crític que venia defensant el congrés extraordinari com a única solució. Pablo Casado ja ha confirmat que convocarà la Junta Directiva per a dimarts que ve.

El número dos del partit, fidel escuder i persona d'absoluta confiança del president, ha pres la decisió després de dies d'absoluta pressió i dirigents de tota Espanya demanant la seva marxa. La dimissió de García Egea és conseqüència de la pressió de les últimes hores amb Casado. "S'ha trencat el nucli", asseguren. Però no és una exigència que el bloc que s'aglutina entorn d'Alberto Núñez Feijóo hagi posat sobre la taula com alguna cosa que havia de produir-se aquesta mateixa tarda. Un degoteig de desercions agreuja la soledat de Casado al PP El missatge que se li ha fet arribar a Casado és que ell ha de dimitir després de la reunió d'aquest dimecres a Gènova amb els presidents autonòmics del PP. Egea podia fer-ho en aquell mateix moment o abans. Al final ha optat per renunciar aquesta mateixa tarda. El ja exsecretari general ha estat una de les grans fonts de conflicte en el partit. Considerat en l'organització com un "kamikaze" i una mala influència per a Casado, al final tothom ha entès en el partit que García Egea no feia res sense l'autorització de Casado. El seu cap va ser el preu que aquest cap de setmana se li va demanar al president popular perquè ell pogués mantenir-se al capdavant del partit. Encara que tot el bloc opositor no el veia i exigien també la sortida ja de Casado, Feijóo va donar aquest marge en un intent de pacificar el partit i que la crisi interna no fos a més. Donen per fet que Casado dimitirà en les pròximes hores Però Casado no va mesurar bé les seves forces i s'hi va negar. Pràcticament fins ahir tots dos encara pensaven que tenien suports en el partit per a donar batalla i aguantar fins al congrés ordinari al juliol. Aquest error de càlcul s'ha saldat avui amb la dimissió de García Egea, a l'espera que demà es produeixi la de Casado.