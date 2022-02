La Guàrdia Civil treballa amb la hipòtesi que Esther López va ser abandonada viva en una cuneta de la carretera N-122 després de ser atropellada la mateixa nit de la seva desaparició, a Traspinedo (Valladolid), el 12 de gener. També sospita, segons els primers resultats de l’autòpsia, que la dona va morir allà mateix, malgrat que les lesions que patia no eren mortals.

Esther López, de 35 anys, caminava de tornada al poble aquella matinada, cap a dos quarts de sis. La reconstrucció dels fets la situa al costat del carril dret de la N-122, en el sentit de la marxa i amb els cotxes a l’esquena. La hipòtesi dels investigadors és que un vehicle que venia des del darrere la va colpejar. «Té lesions al maluc i la melsa. Hauria pogut ser colpejada de manera lateral», destaquen fonts del cas. Però a la zona no s’han trobat petjades de frenada ni tampoc restes del cotxe que la va atropellar.

El seu cadàver va ser trobat el 5 de febrer per un veí que feia senderisme. Esther es trobava de cap per avall, amb una galta sobre el terra. Molt a prop hi havia la motxilla i el telèfon mòbil. «El cadàver –afirmen els investigadors– no estava en la posició clàssica d’un atropellament. L’Esther tenia els braços i les cames paral·lels, gairebé enganxats al cos. Tot indica que qui la va atropellar la va treure de la carretera i la va deixar així a la cuneta».

Aquesta tesi es confirmaria amb la troballa del telèfon mòbil i la motxilla. «Aquests objectes estaven molt a prop seu: la motxilla estava al seu costat, no a l’esquena; el mòbil, al costat. Tot indica que la mateixa persona que la va deixar a la cuneta va llançar a prop seu els objectes personals», apunten les mateixes fonts.

Buscant mòbils

La primera esperança de la Guàrdia Civil és trobar empremtes digitals o restes d’ADN a la motxilla i el telèfon de qui va deixar Esther en aquella cuneta. «Ningú no condueix amb guants», expliquen fonts del cas. Però si aquesta persona o persones no estiguessin fitxats per haver comès altres delictes anteriors, no hi hauria manera de confrontar les dades. En aquesta zona de la carretera no hi ha càmeres de seguretat, per això la investigació se centra ara a localitzar i identificar tots els mòbils i els seus amos que van passar per aquesta carretera entre dos quarts de sis, l’hora en què Esther es va separar de l’últim amic amb qui va estar aquella matinada, i tres quarts i cinc minuts de sis.