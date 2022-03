La por a la guerra és tan gran que més d’un milió d’ucraïnesos han deixat casa seva en una setmana d’invasió russa, han sortit del país i s’han convertit, de la nit al dia i pràcticament amb el que portaven posat, en refugiats. La xifra facilitada per l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) posa de manifest que ha sortit molta gent del país en poc temps, convertint aquest moviment de població en el més important des de la segona guerra mundial. «En només set dies hem estat testimonis de l’èxode d’un milió de refugiats d’Ucraïna als països veïns», va assegurar al seu compte de Twitter l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi. L’expert en migracions assegura que no ha vist, en el transcurs de la seva experiència de 40 anys, un èxode tan ràpid en un període de temps tan curt.

Els països veïns d’Ucraïna –Polònia, Eslovàquia, Hongria, Romania i Moldàvia– estan sent els principals receptors de refugiats; especialment Polònia, que ha esdevingut la primera línia de recepció amb l’arribada de gairebé mig milió de persones. N’hi ha que també han traspassat aquestes fronteres veïnes i han arribat a la República Txeca, on hi ha una important comunitat ucraïnesa. L’alt comissionat de l’ONU té clar que, fins que no s’acabi la invasió russa, els ciutadans d’Ucraïna continuaran sortint i calcula que l’èxode podria arribar als quatre milions de persones. Cal no oblidar els ciutadans que s’han desplaçat dins del país. A Polònia, on ja vivien 1,5 milions d’ucraïnesos abans de l’ofensiva russa, la mobilització ciutadana per acollir els nouvinguts s’amplifica a través de les xarxes socials per recaptar diners, medicaments i canalitzar l’oferiment d’habitatges, menjar, feina i transports gratuïts. Hongria ha acollit fins ara més de 133.000 refugiats. El país compta amb cinc llocs fronterers amb Ucraïna i diverses ciutats limítrofes, com Zahony, han posat a disposició edificis públics per allotjar ucraïnesos. Sempre segons dades d’Acnur, 97.000 refugiats han arribat a territori moldau, 51.000 a Romania -s’han instal·lat dos camps, un a Sighetul i un altre a Sireth- i 72.000 a Eslovàquia. Rússia també ha estat receptora de prop de 50.000 persones. Romania crearà un gran centre de coordinació humanitària per canalitzar l’ajuda europea i distribuir-la a Ucraïna, país amb el qual comparteix 600 quilòmetres de frontera.

Així ho va anunciar el president romanès, Klaus Iohannis, durant la visita de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a Bucarest, en què la líder de l’executiu europeu va destacar que el centre jugarà «un gran paper» també a llarg termini davant la situació a Ucraïna i val valorar la «flexibilitat i pragmatisme» de Romania davant la crisi.

I a les fronteres, tantes històries com persones. Com el cas d’Arsen, de 15 anys, que acaba de trepitjar territori moldau, però ja espera tornar al seu país natal, Ucraïna, del qual va fugir després de «tres o quatre dies de terror, amagat al subsòl d’un edifici».