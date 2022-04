El Govern d’Israel, que governava amb una estreta majoria de 61 escons en un Parlament de 120, ha perdut la majoria després que una diputada es retirés de la coalició, cosa que suposa un cop per a l’actual Executiu de Naftali Bennett.

La diputada Idit Silman, del partit ultranacionalista Yamina —que lidera el primer ministre Bennett—, ha anunciat que retirava el seu recolzament a la coalició i que treballaria per a la formació d’un nou govern. Es tracta d’una decisió sense previ avís que molts han rebut amb sorpresa.

Aquest moviment debilita Bennett i els seus socis de l’Executiu en un context de tensió a la regió després de diversos atacs, cosa que ha provocat fortes crítiques per part de l’oposició de partits de la dreta. Al seu torn, l’ex primer ministre israelià Benjamin Netanyahu —ara líder del bloc opositor— està maniobrant per tombar la coalició i obtenir recolzaments per formar un govern alternatiu, segons alguns mitjans.

En el moment actual, la pèrdua del recolzament de Silman implica que el Govern de Bennett es quedi amb 60 escons i només podrà aprovar lleis depenent del recolzament de partits de l’oposició, una situació que dificultarà encara més la seva capacitat de governar.

Netanyahu busca recolzaments

Netanyahu ha felicitat aquest dimecres Silman, ha qualificat la seva decisió de «valenta» i ha instat altres diputats dretans de l’actual Govern a passar-se al seu bàndol, en què, ha assegurat, «seran rebuts amb respecte total i amb els braços oberts».

L’actual coalició va assumir el poder al juny i va aconseguir destronar Netanyahu després de 12 anys consecutius com a primer ministre. Està integrada per una àmplia amalgama de vuit partits que formen part de tot l’arc ideològic, de la ultradreta, la dreta, el centre i l’esquerra, i fins i tot hi ha una formació islamista.

Segons alguns mitjans, Silman es podria unir ara al partit de Netanyahu, el dretà Likud, si se li atorga una posició destacada i se li garanteix el càrrec de ministra de Sanitat en un futur govern. Així mateix, el moviment que ha fet Silman podria obrir la porta a altres membres de perfil més dretà de l’actual coalició de Govern per seguir els seus passos. Això podria decantar la balança a favor del bloc opositor de Netanyahu per donar-li una majoria necessària amb què podria buscar la formació d’un executiu alternatiu.

La crisi de Govern ha esclatat després que Israel estigués sumit aquests últims anys en un escenari d’alta inestabilitat política, en què va haver de celebrar quatre eleccions generals en només dos anys, entre el 2019 i el 2021.