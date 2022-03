Nova jornada sagnant a Israel. Després de dos atacs terroristes reivindicats per Estat Islàmic en l’última setmana, un home ha obert foc contra alguns transeünts en un barri ultraortodox d’una ciutat pròxima a Tel Aviv i ha matat quatre persones. L’atacant també ha mort a causa dels trets de les forces de seguretat israeliana. Hi podrien haver més víctimes mortals ja que alguns dels ferits es troben en estat crític. Els primers informes apunten que podria tractar-se d’un palestí de la Cisjordània ocupada que ha actuat en dues localitzacions diferents als afores de la capital israeliana.

Els esdeveniments de l’última setmana a Israel recorda als dies de la segona intifada fa ja dues dècades, quan la violència es va instal·lar als carrers, les places i els autobusos israelians. Però en aquest cas, l’amenaça arriba des de dins. Dimarts passat, la ciutat de Beerxeba va veure morir quatre dels seus habitants a causa d’un atac amb ganivet i atropellament. Aquest diumenge dos agents de policia de 19 anys van morir pels trets de dos atacants. En les dues ocasions, qui empunyaven les armes eren ciutadans israelians que formaven part de la minoria palestina del país que suposa un 20%. Els atacs els va reivindicar Estat Islàmic.

Amb un rifle M-16

De l’assalt d’aquest dimarts se’n desconeixen els motius. A Bnei Brak, als afores de Tel Aviv, un home sobre una motocicleta amb un rifle M-16 ha començat a disparar. Poc després, s’ha trobat una persona morta en un cotxe. A uns metres, hi havia dos morts més sobre la vorera. Al carrer perpendicular, n’hi havia un altre. No gaire lluny d’allà jeia el cos de l’atacant, abatut per la policia. Una persona ha sigut detinguda a l’escena de l’atemptat i està sent investigada com a sospitosa d’ajudar el pistoler.

Mitjans israelians afirmen que podria tractar-se d’un palestí de Jenin, al nord de la Cisjordània ocupada. Aparentment podria haver rebut assistència per creuar fins a Israel, tot i que no està clar ja que els múltiples forats al mur de separació no ho fan tan difícil.