Condemnat a 15 anys de presó per intentar matar una parella a ganivetades a Sant Feliu de Guíxols

L'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys de presó l'acusat d'intentar matar una parella a ganivetades enmig del carrer i a plena llum del dia a Sant Feliu de Guíxols el 30 de gener del 2022. La sentència conclou que el processat i les víctimes eren veïns i feia temps que tenien "mala relació". El migdia del dia dels fets, l'acusat, armat amb dues navalles, es va amagar i va esperar que la parella tornés de fer el vermut. En veure'ls arribar, es va "abraonar" cap a ells i els va atacar a traïció: "No van tenir cap possibilitat de defensar-se". Les víctimes van patir ferides que van posar en risc les seves vides. El condemnen com a autor de dos delictes d'assassinat en grau de temptativa amb l'atenuant d'anomalia psíquica.

Al final del judici, el fiscal Víctor Pillado va mantenir la petició de 22 anys i 6 mesos de presó. La defensa sostenia que el processat va actuar sense intenció de matar i sol·licitava 3 anys de presó per dos delictes de lesions amb les atenuants d'anomalia psíquica i de reparació del dany, perquè abans del judici el processat va consignar 24.000 euros per fer front a les indemnitzacions.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, exposa que les víctimes i l'acusat eren veïns porta amb porta i que tenien "mala relació des de temps enrere". El migdia del 30 de gener del 2022, la parella va anar a un bar proper a fer un vermut, una costum que el seu veí coneixia.

"Va decidir esperar-los amagant-se de la mirada de terceres persones en un lloc que li permetés no ser vist per les víctimes i que li garantia un atac fàcil quan apareguessin de tornada a casa seva", declara provat el tribunal. L'acusat, Antonio Correa, anava amat amb dos ganivets tipus de navalla (un amb una fulla de 12,8 centímetre i l'altre de 12). El seu objectiu, segons la sentència, era "acabar amb la vida de tots dos".

El matrimoni tornava cap a casa cap a les 12.30 hores. Quan estaven a pocs metres de la porta d'entrada, i "executant el pla concebut prèviament", el processat es va "abraonar" contra ells "per sorpresa": "No s'ho podien imaginar i no van tenir cap capacitat de defensar-se". L'acusat, conclou el tribunal, duia una navalla a cada mà i va atacar la parella apunyalant-la a diferents parts del cos. L'home va poder repel·lir l'atac i retenir l'acusat a terra evitant així que continués agredint-los.

Com a resultat de l’atac, la dona va rebre almenys cinc ganivetades al colze, l'engonal, la clavícula i la zona intraescapular. La van haver de traslladar d'urgència a l’hospital, on va estar tres dies ingressada a l'UCI i cinc més a planta. Li han quedat, com a seqüeles, diverses cicatrius i un trastorn relacionat amb l'estrès posttraumàtic.

L'home tenia almenys set ferides causades per una arma blanca als braços, al gluti, la cuixa, el colze i el pit. També el van haver de dur a l'hospital. Hi va estar ingressat tres dies i també li han quedat seqüeles tant físiques com psíquiques.

L'Audiència exposa que, al judici, les forenses van explicar que algunes de les ferides tant de l'home com de la dona van suposar "un risc vital molt important".

Afectació "lleu"

El tribunal aprecia l'atenuant d'anomalia psíquica a l'acusat perquè, tot i que tenia "perfectament conservada la seva capacitat cognitiva" en el moment dels fets, pateix un trastorn de personalitat Clúster A i un trastorn de l'estat d'ànim que va "alterar lleument la seva capacitat d'obrar".

La sentència no es creu la versió de l'acusat, que va assegurar al judici que el matrimoni se li va llançar al damunt al mig del carrer i el van començar a colpejar. Segons el seu relat, es va limitar a defensar-se i no recordava haver-los apunyalat. També va dir que només duia una navalla i es va desvincular de l'altra arma. L'Audiència subratlla que aquesta versió queda "refutada de forma contundent" per les pericials que van localitzar ADN del processat a les dues armes o els informes de les forenses que van determinar que les ferides que tenia a les mans són les característiques quan es fa servir un ganivet per apunyalar algú.

La secció tercera imposa a Antonio Correa 15 anys de presó per dos delictes d'assassinat en grau de temptativa amb l'atenuant d'anomalia psíquica. A més, li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres de les víctimes o comunicar-se amb ells durant 10 anys, el mateix temps que s'estarà en llibertat vigilada.

En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la dona amb 41.697 euros i l'home amb 41.352. També haurà de pagar 11.737 euros a l'Institut Català de la Salut (ICS) per les despeses de l'assistència sanitària a les víctimes.

El condemnat està en presó preventiva des de l'1 de febrer del 2022.