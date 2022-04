La reunió es va allargar més enllà de les tres hores, de manera que les expectatives van anar creixent al llarg del matí. Tot i això, quan Alberto Núñez Feijóo va començar a explicar la seva versió de la trobada que ahir va mantenir amb Pedro Sánchez, es va comprovar que la relació ha millorat respecte l’etapa de Pablo Casado, però que encara queda camí per recórrer perquè aquest acostament es traslladi a allò concret.

Feijóo va deixar clar el marc en què es volia moure des de les primeres paraules davant la premsa. La cita amb el president del Govern va ser «molt cordial», però de seguida va lamentar no haver arribat a cap acord rellevant en matèria econòmica. «No tinc cap bona notícia per a l’economia familiar, per als treballadors, per a les rendes mitges, per a les empreses...», va assenyalar.

Segons fonts del PP gallec, Feijóo intentarà emular l’estratègia que va portar Mariano Rajoy a la Moncloa el 2011 i des del primer moment elaborarà una estratègia d’oposició basada en l’economia per enviar el missatge que el PP «és el que sap gestionar» i que és urgent que torni a governar per «salvar els espanyols» de la crisi provocada per la pandèmia i la guerra a Ucraïna. Aquest serà el pilar fonamental. Els altres temes, com ara la recerca del consens en política exterior, la represa del diàleg per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la reforma de l’article 49 de la Constitució (per esborrar el terme «disminuït» per «persona amb discapacitat») que es va comprometre a reactivar amb Sánchez, completaran la imatge d’home d’Estat que es vol acabar de forjar, però sempre darrere de l’economia.

El vot al decret, sense aclarir

Feijóo es va queixar que el Govern hagi redactat un reial decret amb mesures per pal·liar l’impacte de la guerra i vulgui «convalidar-lo tant sí com no», sense incloure «les modificacions» i les «millores» que ell li proposa. El dirigent del PP no va voler revelar si el seu grup parlamentari al Congrés votarà «no» o s’abstindrà. «Si el Govern vol seguir sol, seguirà sol», va continuar. «La solució no és apujar impostos, incrementar la despesa corrent, incrementar les rigideses del mercat», va concloure abans de detallar als periodistes de manera profusa les seves propostes, cosa que no va fer davant de Sánchez. «Per falta de temps», va apuntar un dels seus col·laboradors. «La cita es va centrar en política exterior, Ucraïna i el Sàhara sobretot, i en els nomenaments del CGPJ. Ni va demanar el suport al decret», va afegir.

Entre les mesures econòmiques que va enumerar als mitjans de comunicació, Feijóo va fer referència a una baixada de l’IRPF amb caràcter retroactiu des del gener i durant «el que duri la crisi», perquè els ciutadans puguin fer front a la inflació desbocada; la reducció de l’estructura de l’Administració; reformes estructurals per incentivar l’activitat; i una iniciativa perquè el 7% dels fons europeus (4.900 milions) es destinin a un paquet fiscal que permeti l’execució directa dels ciutadans i que serviria entre d’altres, va concretar, per sufragar deduccions fiscals que ja estan en vigor.

Abans que arribés Feijóo a la Moncloa a les onze del matí, el seu equip va mostrar el seu malestar perquè el Govern hagués avançat a un diari les 11 propostes que Sánchez posaria sobre la taula al dirigent conservador. Al líder del PP el va incomodar especialment, perquè feia tres dies que denunciava als mitjans que l’executiu no li havia donat cap ordre del dia.

Llegir la proposta del president del Govern en un diari li va semblar frívol i la mostra «més clara» que Sánchez «no vol assolir pactes d’Estat» per «la pandèmia o la guerra» amb el PP, van apuntar fonts del seu equip. Entre els 11 assumptes, van incloure la renovació del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el pla anticrisi per la guerra, el «retorn del PP al pacte antitransfuguisme», el «blindatge del pacte d’Estat contra la violència de gènere» i la política exterior.

En l’equip del dirigent gallec va caure malament que Sánchez, en una conversa amb periodistes en el seu viatge a Rabat a la tarda, insinués que l’havia vist «poc preparat» en algun tema i, en aquest context, va recordar amb sorna que Feijóo ja va tenir el seu moment davant «un president del PSOE que el subestimava», en referència a Emilio Pérez Touriño, el seu antecessor a la Xunta.

A la Moncloa, Sánchez li havia expressat la seva preocupació pel creixement de Vox, però segons el president del Govern, Feijóo no li va aclarir quina serà la seva estratègia per frenar-lo, informa Marisol Hernández. Hores més tard, a TVE, va destacar que ell ve a «eixamplar el seu partit» i que el seu objectiu és que el partit de Santiago Abascal «no tingui representació parlamentària» en general i els votants tornin al PP. «Vox no la té a Galícia», va deixar anar, recordant que ell l’ha frenat amb la seva majoria absoluta.