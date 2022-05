«No tractaré amb cap condescendència les seves faltes de respecte i respondré com si vostè fos una persona com totes les altres», va dir dimarts Juan García-Gallardo (Vox), vicepresident del Govern de Castella i Lleó, a Noelia Frutos, procuradora socialista a les Corts. Frutos té una discapacitat física i es desplaça amb cadira de rodes. Aquestes paraules van rebre ahir una dura crítica de la majoria de partits, però un silenci clamorós per part de la direcció del PP.