L’expresidenta interina de Bolívia Jeanine Áñez va ser detinguda ahir a la ciutat de Trinitat, a l’amazònic departament del Beni, i va ser traslladada del Comando Departamental a l’aeroport per ser conduïda a la ciutat de La Paz.

La fiscalia de Bolívia va emetre divendres una ordre d’arrest contra l’expresidenta interina pels suposats delictes de «sedició i terrorisme», relacionats amb la crisi del 2019 que va derivar en la renúncia d’Evo Morales a la presidència. «Denuncio davant Bolívia i el món que en un acte d’abús i persecució política el Govern del MAS m’ha fet arrestar. M’acusa d’haver participat en un cop d’Estat que mai no es va produir. Les meves oracions per Bolívia i per tots els bolivians», va escriure Áñez a Twitter.

Des de la tarda de divendres, agents de la Policia i la Fiscalia estaven als afores de la residència d’Áñez a la ciutat de Trinitat per procedir a la detenció de l’exmandatària. La mateixa Áñez ja havia revelat a les seves xarxes socials les ordres d’arrest que hi havia contra ella i sobre diversos dels seus exfuncionaris.

Els exministres interins d’Energia Álvaro Guzmán i de Justícia Álvaro Coímbra van ser detinguts divendres a Trinitat i després els van traslladar en un avió de la Força Aèria Boliviana a la terminal internacional de El Alto. Tots dos van viatjar acompanyats per nombrosos policies.