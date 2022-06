A vegades, la realitat supera la ficció. La següent història podria ser l’argument de qualsevol sèrie de ficció però, per desgràcia, ha passat a la vida real. Un periodista brasiler, Carlos Alberto Baldassari, ni en els seus pitjors malsons podia imaginar que un dels successos que estava acostumat a cobrir en la seva professió es convertiria en la pitjor notícia de la seva vida. El reporter, que treballa en el mitjà brasiler Balda News, estava realitzant una connexió en directe a través de Facebook d’un accident de trànsit, en una carretera de l’estat de São Paulo.

Va ser en aquell moment quan es va assabentar que la víctima mortal del sinistre era el seu fill, una terrible situació de la qual va informar el mitjà brasiler Globo. Baldassari parlava a càmera sobre la imatge que tenia davant seu, un vehicle completament destrossat a causa d’una col·lisió contra un camió. «Quin accident més lleig», deia aproximant-se al punt exacte del sinistre, que va passar el 8 de juny passat.

😥 El pasado miércoles, un periodista oriundo de Brasil vivió un momento estremecedor tras ir a cubrir un trágico accidente vial entre un auto y un camión: durante la transmisión, se dio cuenta que la víctima fatal era su hijo.



De sobte, el periodista va dir que tallava la retransmissió. Poc després va tornar al directe, amb aspecte molt seriós i compungit: «El conductor del vehicle que ha perdut la vida aquí és el meu fill, Tiago, que feia amb mi tots els dies la presentació dels programes, els ‘lives’. I aquest matí he vingut per cobrir l’accident i quan he arribat era el meu fill, involucrat en l’accident». La víctima mortal era Tiago Cequeto Baldassari, de 32 anys, fill del periodista que va haver de donar la notícia de la qual mai hauria volgut informar.