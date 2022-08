PSOE i PP s’enreden en excuses i no desencallen la renovació del CGPJ

Parlar d’encreuament d’acusacions entre el PSOE i el PP cada vegada que s’esmenta el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s’ha convertit ja en una cosa habitual. Repetitiu. I malgrat els més de 1.350 dies que fa que està bloquejada la renovació d’aquest òrgan, socialistes i populars s’han tornat a enredar aquests dies en retrets creuats. L’excusa ha sigut un acord que els dos partits van firmar durant l’època de Pablo Casado. L’actual líder dels conservadors, Alberto Núñez Feijóo, assegura que no ha tingut constància d’aquest pacte. Per a ell és paper mullat. En el Govern, en canvi, li recriminen que no compleixi ni la paraula del seu partit ni la Constitució.

«Evidentment que no coneixia aquest acord», va sentenciar ahir Feijóo en una roda de premsa a En Porto do Son (la Corunya). El líder del PP va voler deixar ben clar que no ha tingut mai a les mans el document, revelat per EL PAÍS, en el qual l’exsecretari general del partit, Teodoro García Egea, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es comprometien a renovar l’òrgan de govern dels jutges.

Feijóo va defensar que qualsevol entesa de l’època de Casado amb els socialistes no té cap valor, ja que després de la seva arribada a la direcció del PP es va reunir amb Pedro Sánchez i van acordar «reprendre les converses». «Fugim del terme ‘negociacions’», va afegir per deixar clar que els acords anteriors a aquesta cita no es poden invocar. A més, va revelar que Casado no li ha facilitat mai el text de l’acord i que la direcció anterior del PP tampoc el va debatre.

La Constitució i el pacte

Les explicacions que va donar Feijóo arriben després que el president del Govern, Pedro Sánchez, acusés els populars d’incomplir els acords. Bolaños, va arribar a dir aquest dimecres que el líder dels conservadors «no és de confiança».

Feijóo no va voler respondre al dirigent socialista, però sí que va revelar que Bolaños va arribar a amenaçar el vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons, de destapar aquest acord si els populars no el complien.