Felip VI evita la foto amb el seu pare a Londres tot i coincidir en l’adéu a Isabel II

Felip VI i Joan Carles I van tornar a coincidir ahir en un acte per primera vegada des que el monarca emèrit va marxar a viure a Abu Dhabi aclaparat pels seus problemes amb la justícia. Una recepció que va oferir Carles III, nou rei d’Anglaterra, un dia abans del funeral d’Isabel II, va ser l’escenari que va propiciar el retrobament. Tot i això, la Zarzuela va aconseguir el seu objectiu d’evitar que es prenguessin imatges conjuntes de tots dos, en el seu esforç de desvincular el Rei dels abusos del seu pare. El rei emèrit, amb clars problemes de mobilitat, va caminar recolzat en un bastó i en un ajudant

La incomoditat dels reis amb la situació es va fer palesa des que, fa uns dies, es va confirmar que Joan Carles I també seria a Londres per acomiadar-se d’Isabel II. I es va incrementar després de saber-se que el rei emèrit també acudiria a la recepció que, un dia abans del funeral, oferiria Carles III, que va aconseguir reunir centenars de mandataris i caps d’Estat.

No obstant, i com va passar quan es van veure el passat 23 de maig al Palau de la Zarzuela, en el que era el primer retrobament familiar des que Joan Carles va decidir traslladar-se a als Emirats Àrabs, no hi va haver premsa present en el moment i Felip VI va evitar la foto amb el pare.