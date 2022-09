La coronació va per llarg

El funeral d’Isabel II marca la fi d’un regnat i el començament d’un altre, el de Carles III. Això suposarà canviar petits detalls de la vida diària, com ara segells, monedes o les inicials gravades a les bústies de correus. Altres canvis seran de més importància. Proclamat rei hores després de la mort d’Isabel II, la solemne coronació del nou monarca encara no té data al calendari. Falten a més molts altres detalls per decidir, com la seva futura residència i la forma que anirà prenent la nova cort.

Isabel II va ser coronada el juny del 1953, més d’un any després de convertir-se en reina després de la mort del seu pare, Jordi VI, el febrer del 1952. Es va adduir llavors que el correcte era esperar fins que hagués conclòs un llarg període de dol. Ara podria tornar a passar el mateix. El més probable és que la coronació del nou sobirà tingui lloc la primavera que ve o a l’estiu que ve. La gran cerimònia, que tornarà a reunir reialesa i dignataris de tot el món, elegits aquesta vegada pel Govern i no per la casa reial, es realitza des de fa 900 anys a l’abadia de Westminster. Carles III seguirà la tradició en un acte en què també serà coronada com a reina consort la seva dona, Camil·la. Quedarà pendent per a més endavant la coronació de Guillem com a príncep de Gal·les, un títol posat en qüestió per 27.000 gal·lesos que van signar una petició la setmana passada perquè fos abolit. La investidura de Carles el 1969 ja va ser motiu de protestes.

El nou monarca encara té la seva residència privada a Clarence House, on ha viscut amb Camil·la des de fa gairebé 20 anys, després de la mort de la reina mare. La residència oficial del nou sobirà és el palau de Buckingham, perquè es tracta d’un edifici que simbolitza la monarquia britànica i on se celebren els grans fastos de la corona, ja siguin casaments, jubileus o l’anual Trooping the Colour. El palau, malgrat les aparences, és un casalot envellit. Actualment està sent sotmès a grans obres de modernització, a càrrec dels contribuents, per un valor de l’equivalent a 420 milions d’euros, que no conclouran fins a l’any 2027. Carles podrà utilitzar salons i despatxos, com ja ha començat a fer, celebrar audiències i rebre mandataris internacionals, però de moment és improbable que abandoni la seva residència privada actual.

Uns 100 empleats de Clarence House han rebut el preavís que poden perdre la feina. El missatge els va arribar quan s’estava celebrant un ofici religiós en honor de la reina a Edimburg.