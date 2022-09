La foto conjunta de Felip VI i Joan Carles I no suavitza la ruptura entre ells

Finalment hi va haver fotografia de Felip VI i Joan Carles I en el funeral de la reina Isabel II a l’abadia de Westminster. El servei de protocol del palau de Buckhingham va donar més importància al parentiu que al càrrec i va col·locar tots els membres de la reialesa junts per famílies, de manera que els monarques actuals de Dinamarca, els Països Baixos i Espanya es van asseure amb els seus hereus o els seus emèrits. Felip va estar en un extrem del segon banc seguit de la seva dona, Letizia, Joan Carles i Sofia, propiciant la primera fotografia de pare i fill junts en dos anys i mig. No se’ls veia en públic així des d’un altre funeral, el de la infanta Pilar (germana de l’emèrit), el gener del 2020. Tots dos matrimonis ja van coincidir diumenge a la tarda a la recepció que va oferir el rei Carles III a tots els dignataris que es van desplaçar a Londres per al funeral d’Isabel II, tot i que la Zarzuela no va facilitar que es produís una fotografia de tots quatre junts i va decidir que les dues parelles entressin per separat. A la Casa del Rei li incomoda qualsevol moviment que sembli un acostament entre l’actual cap d’Estat i el seu pare, amb qui va trencar el març del 2020 després d’anunciar que renunciarà a l’herència que li pugui correspondre. En aquelles dates es van publicar diverses informacions sobre la fortuna oculta de l’emèrit.

Però mentre a la recepció de diumenge la Zarzuela podia controlar la imatge de l’actual cap d’Estat, a la cerimònia de Westminster tota la responsabilitat requeia en el servei de protocol de Buckingham. La Casa del Rei va insistir molt que seguirien les indicacions de les autoritats britàniques i, finalment, es va fer una fotografia dels dos reis junts que no ha alterat gens ni mica la tensa relació entre pare i fill. No hi va haver acostament ni va millorar la comunicació entre ells. No hi ha un abans i un després de Londres per a la família reial espanyola malgrat la instantània. Segons fonts de la Zarzuela, els assessors de Felip VI van conèixer la col·locació dels dos matrimonis el mateix matí d’ahir, quan van arribar a l’Hospital Reial de Chelsea, on es van concentrar els membres de la reialesa i els caps d’Estat i de Govern de tot el món abans de sortir en autobusos cap a Westminster.

Sense informació de l’emèrit

A la tarda, ja a l’enterrament de la reina al castell de Windsor, hi van ser Felip VI i Sofia. Letizia no hi va poder assistir perquè havia de volar a Nova York per participar en alguns actes paral·lels a l’Assemblea General de l’ONU que té avui i Joan Carles I va declinar la invitació. Aquests detalls es van saber per la Casa del Rei, que, tanmateix, no va facilitar informació ni de quan i com va arribar l’emèrit a Londres (el seu fill, la seva dona i la seva nora ho van fer diumenge en vol oficial des de Madrid) ni tampoc va donar detalls de quan abandonaria la ciutat i si aniria cap a Abu Dhabi, on resideix des de l’agost del 2020. Sí que va concretar, en canvi, que es va allotjar amb Sofia al mateix hotel de la capital i que Felip VI i Letizia ho van fer a la residència de l’ambaixador espanyol.

Les exèquies d’Isabel II s’han convertit per a la Casa del Rei, com tot el que està relacionat amb Joan Carles I, en un maldecap per la coincidència dels dos reis. En aquesta ocasió, a més, com que la invitació a les dues parelles els va arribar per la família reial britànica directament i l’escenari és Londres, la responsabilitat del que es feia i del que no es feia ha recaigut de ple en Felip i Letizia, i el Govern central no s’ha vist involucrat en l’assumpte. L’actual cap d’Estat ha d’afrontar una situació molt incòmoda per a tota la seva família. Per al seu pare, per a ell mateix, per a Letizia, amb la qual mai es va avenir Joan Carles ni ella amb ell, i amb la seva mare, que el seu marit ha posat en un compromís en haver de mantenir les aparences, malgrat les informacions sobre les seves relacions extramatrimonials.

L’estratègia que marxés d’Espanya per evitar danys col·laterals a la institució està tenint un èxit dubtós i els episodis tensos estan augmentant en els últims mesos: des de la visita de maig a Galícia de Joan Carles I, que es va convertir en un xou mediàtic, fins a aquest funeral històric. Al final, Felip VI ha estat sota uns focus que volia evitar. El pare podria haver rebutjat la invitació a les exèquies reials, però va decidir no fer-ho.