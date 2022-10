El judici de l’Alvia examinarà la seguretat de la via

Fi a la primera jornada del macrojudici per l’accident de l’Alvia a Santiago, en què es dirimien les qüestions prèvies. Algunes de gran importància, com l’intent de la defensa de l’exdirectiu de l’Adif Andrés Cortabitarte que no s’entrés a analitzar les condicions de seguretat del trajecte al seu pas per Angrois. El seu advocat buscava que només es tingués en compte si l’anàlisi de riscos prèvia al sinistre era la correcta, però la jutgessa, María Elena Fernández Currás, va rebutjar els seus arguments: «Tot això és objecte de debat, no pot pretendre que jo digui que aquí només s’ha de parlar parlar de valoració de risc. Tot està interconnectat». Així doncs, l’exdirector de Seguretat a la Circulació de l’ens públic s’haurà d’enfrontar amb els intents de les acusacions d’implicar-lo per l’absència de les mesures de seguretat adequades, com ara el sistema ERTMS o la senyalització a la via.

Vídeo de la defensa Davant d’aquest fracàs de la defensa de Cortabitarte, Adif es va anotar una victòria, però de menys importància: la jutgessa va admetre com a prova un vídeo presentat a última hora en què es recreen els quilòmetres finals abans de l’accident. Gran part de les víctimes i la defensa de l’altre acusat, Francisco José Garzón, van impugnar aquesta peça audiovisual, però la magistrada la va considerar una prova «legítima», si bé li va treure importància. María Elena Fernández Currás va conduir aquesta primera sessió amb mà ferro, per evitar que la fase de qüestions prèvies s’allargués massa, «No acabarem aquest judici en anys com comencem amb informes, contrainformes...», va afirmar davant les peticions del lletrat de Renfe d’afegir noves compareixences de pèrits. Durant la vista es van suscitar altres debats, com si el judici s’havia de retransmetre o no en directe, amb diversos lletrats esgrimint que unes declaracions de pèrits podien influir en les següents o que s’incrementava el dolor de les víctimes. La jutgessa va defensar que sí que sigui accessible a través d’internet per a tot el públic. Fernández Currás també va rebutjar els problemes formals respecte la personació de l’Advocacia de l’Estat en el judici per l’accident de l’Alvia que van platejar diverses parts a l’inici del procés. Manuel Prieto, el lletrat de Garzón, havia denunciat «conflicte d’interessos» a l’Advocacia de l’Estat, per convenis que té signats tant amb Adif com amb Renfe. Avui ja arribarà un dels moments més rellevants del judici, amb la declaració del maquinista, José Francisco Garzón. L’altre acusat declararà, previsiblement, divendres