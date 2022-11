Emocionat, senyant-se al davant del portal en el qual van tenir lloc els fets i repartint fotos de la seva filla entre els mitjans perquè "això no torni a passar". El pare de la nena de sis anys morta diumenge a Gijón suposadament a mans de la seva mare es mostrava destrossat pel succeït. "Vinc a donar-li l'última abraçada a la meva filla, el divendres m'havien donat la custòdia després de cinc anys de lluita", afirmava l'home. L'home va arribar a Astúries des de Segòvia per dir-li "adeu a la meva filla, no us imagineu el dolor que és això", va afirmar Eugenio García posant l'accent que "això no va d'homes ni de dones, això va de justícia".

La violencia no tiene género…pic.twitter.com/bEKJOMhUB8 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) 31 de octubre de 2022 El Jutjat d'Instrucció número 1 de Gijón s'ha fet càrrec ja de la investigació de l'assassinat de la nena de Gijón de sis anys que va morir en un pis presumptament a conseqüència d'una asfíxia produïda per la ingesta de pastilles. A falta de poder interrogar a la mare de la menor (l'única que estava amb ella en el domicili familiar en el moment dels fets), els investigadors ja disposen de les primeres dades que podrien esclarir el succeït. Pel que sembla va ser el germà de la mare, pels volts de les onze de la nit, qui va telefonar a la Policia Nacional per alertar que portava dies sense saber res ni de la seva neboda ni de la mare de la petita. Aquesta trucada va motivar la intervenció policial, amb un ampli desplegament d'efectius. Detenen una dona després de trobar morta la seva filla de sis anys a Gijón Les primeres hipòtesis apunten que la mare i el pare de la menor estaven en un complicat procés de separació. De fet, la dona portava vivint en el pis en el qual va tenir lloc l'assassinat des del mes d'agost passat. Existien problemes per la custòdia de la menor, segons fonts pròximes al cas. Els veïns segueixen commocionats pel succeït.