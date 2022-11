Espanya va ser ahir testimoni d’un fenomen sobre el qual la comunitat científica fa temps que alerta: el perill de la caiguda descontrolada d’enormes peces d’escombraries espacials sobre la superfície terrestre. No és la primera vegada que el món conté la respiració per una cosa com la que va passar ahir. En els darrers dos anys, aquesta és la quarta vegada que les restes d’un vehicle espacial xinès amenaça d’estavellar-se en zones poblades del planeta o molt a prop seu.

Tots els incidents detectats en aquest temps tenen a veure amb el mateix projecte. La Xina està construint una estació espacial pròpia per desvincular-se de la plataforma internacional compartida amb Europa, els EUA i Rússia. Per acoblar aquest monumental projecte, Pequín ja ha fet quatre llançaments amb el coet Long March 5B.