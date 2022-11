L'informe preliminar del comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de Pegasus apunta al govern espanyol com a responsable de l'espionatge a l'independentisme. El document, que encara és un esborrany elaborat per la ponent Sophie in 't Veld i que haurà de passar el període d'esmenes, lamenta la «poca informació aportada fins ara» per l'executiu espanyol sobre l'espionatge, però apunta que està «generalment assumit» que les autoritats espanyoles estan darrere de l'espionatge. A més, assenyala que l'executiu espanyol va ser «probablement» el primer client a la Unió Europea d'NSO. Per sostenir l'argument que el govern espanyol pot estar darrere de l'espionatge, el text remarca que es va fer en «moments de rellevància política».

A més, l'informe apunta que tenint en compte que les autoritats espanyoles només han reconegut 18 dels 65 casos revelats per CitizenLab i que les ordres no s'han fet públiques, «no és possible establir» que l'independentisme suposés una «amenaça a la seguretat nacional o la integritat de l'estat».