Míssils russos han caigut aquest dimarts a la frontera de Polònia amb Ucraïna i han matat dues persones en territori polonès, segons mitjans del país. Altres mitjans afirmen que el succés ha estat confirmat per la intel·ligència nord-americana. Els dos projectils perduts que han comportat la mort de dues persones en un país membre de l'OTAN formen part de l'ofensiva amb centenars de coets llançats avui per Rússia a Ucraïna, en el que s'interpreta com una represàlia després de la retirada russa de Jerson. El ministre de Defensa de Letònia, Artis Pabriks, ha lamentat que el «règim criminal rus» dispari míssils «que no només apunten a civils ucraïnesos, sinó que a més cauen en territori OTAN a Polònia».

El govern polonès no ha confirmat la mort de dues persones al seu país per míssils russos, però el primer ministre del país, Mateusz Morawiecki, ha convocat d'urgència el Comitè del Consell de Ministres per a la Seguretat Nacional per analitzar la situació. Rússia nega ser responsable de l'incident de Polònia i acusa Ucraïna d'una «provocació deliberada» Rússia ha negat ser responsable de l'explosió que ha causat dos morts a Polònia, i que mitjans locals atribueixen a míssils perduts russos enmig de l'ofensiva d'aquest dimarts amb centenars de projectils llançats contra Ucraïna. En un comunicat, el Ministeri de Defensa rus ha considerat que les informacions que els atribueixen el fet són una «provocació deliberada» que té per objectiu «escalar la situació». «No hi ha hagut impactes de míssils russos en objectius pròxims a la frontera entre Ucraïna i Polònia», afirma el mateix comunicat. «Les restes publicades pels mitjans polonesos a l'escena de la vila de Przwoduv no tenen res a veure amb armes russes», clou el text.