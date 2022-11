Suècia ha confirmat que les fuites de gas que es van produir als gasoductes Nord Stream I i II el passat mes de setembre van ser un sabotatge intencionat, després que les autoritats hagin informat que han trobat restes d'explosius a la zona.

La declaració emesa aquest divendres va en línia amb el que va afirmar Dinamarca el mes passat, que en una investigació preliminar va assegurar que hi havia indicis que les fuites van ser el resultat de diverses explosions. No obstant això, Estocolm ha subratllat que la investigació és "altament complexa" i confia que es pugui acabar trobant els autors. A hores d'ara, no s'ha identificat cap sospitós.