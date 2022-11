La Fiscalia Antidroga ha demanat 31 anys i 6 mesos de presó per a José Ramón Prado, conegut com a Sito Miñanco, i 9 anys i 9 mesos de presó per a Gonzalo Boye, conegut per ser l'advocat de l'expresident català Carles Puigdemont.

La Fiscalia Especial Antidroga ha remès l'escrit d'acusació al Jutjat Central d'Instrucció 3 en el qual s'acusa més de 50 investigats com a presumptes membres de l'organització que dirigia Sito Miñanco per presumptes delictes contra la salut pública i per delictes de blanqueig de capitals, entre d'altres.

En l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press, la fiscalia ha sol·licitat també que s'apliqui una multa d'almenys 2,7 milions d'euros per a Boye i de més de 950 milions d'euros per a Prado. La petició del ministeri públic ha tingut lloc després que el 18 de novembre l'Audiència Nacional els enviés per la seva presumpta implicació en l'operació Mite.

Boye, que està en llibertat, va ser processat per la magistrada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Tot això per la seva suposada participació en l'operatiu per recuperar 889.620 euros que la Policia havia confiscat a membres de l'organització de Sito Miñanco a l'aeroport de Madrid Barajas.

Miñanco, el presumpte líder d'aquesta xarxa, és a la presó després d'haver sigut condemnat el 2018 per l'Audiència Provincial de Pontevedra per un delicte de blanqueig de capitals agreujat. Aquesta sentència va ser confirmada l'abril del 2021 pel Tribunal Suprem, que va reduir la pena a 3 anys i 9 mesos de presó.