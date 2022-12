És un exemple més de la capacitat de la ultradreta francesa per generar polèmiques a partir de nimietats i marcar l’agenda política i ideològica. La Reagrupació Nacional (RN) de Marine Le Pen ha demanat als seus simpatitzants que boicotegin els establiments de la Fnac en aquest període nadalenc. El motiu? El fet que la cadena de cultura i lleure vengui un joc de taula antifeixista.

Dirigents de l’extrema dreta han posat el crit al cel en les últimes setmanes per Antifa, un joc de taula en què els diferents participants han de col·laborar per muntar un col·lectiu antifeixista. Des de finals del 2021 es ven a botigues convencionals i grans cadenes com la Fnac. Havia passat força desapercebut fins que la ultradreta va decidir polemitzar amb ell. Inicialment la Fnac va decidir retirar el joc de les seves prestatgeries, però la setmana passada va rectificar i va assegurar que el mantindà.