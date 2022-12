Almenys dues persones han mort i tres persones han desaparegut després de la caiguda d'un autobús al riu Lérez a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), segons ha informat la Guàrdia Civil. L'accident ha tingut lloc al voltant de les 21.35 hores d'aquest dissabte, quan un autobús de la línia regular entre Lugo i Vigo ha caigut al riu a l'altura del quilòmetre 67,5 de l'N-541, a la vila de Pedre.

A l'interior del vehicle hi viatjaven vuit persones. L'autobús, que procedia del centre penitenciari de Monterroso (Lugo), es va precipitar al riu després de sortir-se de la via en un pont i els equips d'emergències ja han aconseguit rescatar al conductor i a una passatgera. Els professionals han rescatat el cadàver d'un mort i han localitzat un segon cos, per la qual cosa són dues les morts confirmades de moment.

El succés es va produir a les 21.19 hores a la carretera nacional 541, en el quilòmetre 67,5, al seu pas per la localitat de Pedre, a Cerdedo-Cotobade. Des de primera hora del matí, el riu Lérez ha crescut per sobre del llindar de desbordament, fet que dificulta les tasques de rescat.