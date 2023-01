La xifra de joves que se sotmet a dietes d’aprimament ha crescut després de la pandèmia: un 18,9% dels que tenen entre 15 i 29 anys declara fer règim, davant del 17,2% d’abans de la crisi sanitària (2019) . Un percentatge que resulta especialment significatiu entre la franja d’edat dels adolescents (15 a 19 anys), on actualment més d’un de cada cinc (21%) realitza dieta. A més, una altra dada cridanera, ja hi ha més nois que segueixen dietes que noies, en el seu cas per raons de salut davant dels motius estètics que argumenten les dones.

Són algunes de les conclusions del III Baròmetre Juvenil. Salut i Benestar de la Fundación FAD Juventud i la Fundación Mutua Madrileña, realitzat el 2021 amb les respostes a un panell online de 1.500 joves d’entre 15 i 29 anys. A hores d’ara, un 18,9% de la població de 15 a 29 anys se sotmet a una dieta d’aprimament. Els autors de l’informe aprecien «certa tendència» a l’alça des del 2017, quan només un 11,1% declarava seguir aquesta pauta d’alimentació, i també que aquesta tendència ha crescut lleugerament just abans de la pandèmia (amb un 17,2%) .

En els dos anteriors baròmetres, expliquen els seus autors, hi ha hagut més dones que homes que confessaven seguir determinades pautes d’alimentació, gairebé sense diferències amb el 2017 (menys d’un punt percentual per sobre les dones) i amb una mica més de distància respecte el 2019 (4,7 punts per sobre de les dones). No obstant això, per primera vegada s’observa un percentatge més gran de realització de dietes entre els nois, amb un 19,2% davant el 18,4% de les dones (0,8 punts per sobre els homes). Actualment, s’observa un augment en el seguiment de dietes entre els homes però un estancament i lleuger retrocés entre les dones.

Per trams d’edat, l’informe destaca com a «més significatiu» l’augment de la realització de dietes en els més joves (15-19 anys) respecte el 2017 i el 2019. Entre adolescents, la tendència s’aguditza: 1 de cada 5 (21%) realitza alguna dieta en el moment actual, quan el 2017 no arribava a 1 de cada 10. Aquestes dades, estableix el baròmetre, suposen un creixement global entre la població jove de gairebé 8 punts percentuals entre el 2017 i el 2021, amb un augment més lleu des del 2019 (gairebé 2 punts).

Segons Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD, «és preocupant aquest augment de dietes entre les i els més joves perquè es tracta d’una etapa de més vulnerabilitat emocional i psicològica, en què et sents més exposat i exposada a les opinions de les i els altres. Si aquesta sensació d’exposició et porta a prendre accions sobre el teu cos, hauríem de poder fer més seguiment dels motius».

Els motius

L’estudi també destaca que els motius principals per fer una dieta es reparteixen entre l’estètica i la salut. Els primers (veure’s millor) són més freqüents entre les dones (el 64,2% els assenyalen, davant del 50,6%), mentre que les raons de salut (sentir-se més saludable) són més freqüents entre ells (les apunta el 57% dels homes i el 53,1% de les dones).

L’estudi estableix que només un 10% dels nois i noies segueixen un règim per indicació mèdica; gairebé un 7% perquè els ho aconsellen família o amics; el mateix percentatge per agradar la gent en general i en un 3,5% dels casos per agradar la seva parella. Per trams d’edat, en el cas del grup de 15 a 19 anys, hi ha un 60,2% que segueix un règim per veure’s millor estèticament i un 50,2% que ho fa per salut, mentre que en el cas del grup de 25 a 29 anys, aquests percentatges inverteixen la tendència, un 56,5% d’aquest grup fa dieta per motius estètics i un 60,7% per sentir-se més saludable.

«Que siguin els adolescents el grup d’edat que més dietes d’aprimament realitzen i que siguin els que ho fan més per estètica, ens ha de preocupar. D’una banda, perquè pot estar relacionat amb pressions indirectes que reben a través de les xarxes socials i altres canals de comunicació i, de l’altra, perquè es tracta d’una població que està en procés de maduració als quals aquesta recerca d’una imatge millor els pot provocar trastorns de més conseqüències», tal com afirma Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Tot i aquest augment de les dietes d’aprimament, el baròmetre constata que, des del 2019, s’ha produït un lleuger descens de la població jove que «es preocupa força» per la seva imatge externa. La variació és «significativament més elevada» en el cas dels homes, passant del 23% el 2019 al 15,5% en l’última dada del 2021.

Tot i que les noies joves també mostren una mica menys de preocupació, la diferència entre elles i ells és gran, especialment ara, amb més de dotze punts percentuals de distància.