El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicat aquest dilluns que les «pròximes setmanes» estarà llest el sistema per incrementar la vigilància dels agressors masclistes reincidents i avisar les seves noves parelles dels antecedents de la persona amb la qual mantenen una relació sentimental. Un dels quatre homes que han assassinat dones les últimes 24 hores havia sigut denunciat per violència de gènere i, per tant, era dins del sistema de vigilància integral VioGén tot i que en relació amb agressions comeses amb altres parelles, no amb la dona que ha assassinat les darreres hores.

«És una de les preocupacions màximes quan veiem que la víctima no era al sistema, però, sí, l’agressor, tot i que estigués inactiu, amb altres parelles», ha explicat el ministre. Per això, fa unes setmanes es va sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat un informe sobre la possibilitat d’avisar les dones que mantenen una relació amb un home amb antecedents per violència de gènere d’aquesta circumstància, anàlisi que ja està en mans d’Interior i que s’està analitzant amb l’Advocacia de l’Estat per complir la llei de protecció de dades i el dret a la intimitat, però també per poder avisar les dones.

El reglament necessari per portar a terme l’avís, amb l’objecte d’augmentar la seguretat de les possibles víctimes, ja està «molt avançat» i es posarà en marxa «ben aviat, les pròximes setmanes». En aquest reglament, a més d’avisar les dones, segons ha explicat el ministre, es posarà el «focus en l’agressor» reincident i es farà un «seguiment més precís», cosa que també servirà a les forces de seguretat per saber si manté relació amb noves parelles.

Aquestes mesures formen part de la resposta del Govern al repunt de violència masclista que està tenint lloc. En les últimes 24 hores han mort quatre dones, tot i que una no mantenia relació amb el seu agressor i, per tant, no està sent investigat com un cas de violència de gènere. I al desembre hi va haver 11 assassinats, cinc des del dia 22 i, per tant, en període nadalenc o prenadalenc, fet que converteix aquest mes en el pitjor de la història juntament amb el desembre del 2008, quan també hi va haver 11 víctimes mortals.