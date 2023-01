La Guàrdia Civil, el marc de l'operació Kambo, ha detingut a dues persones que es dedicaven a captar clients per a practicar suposats rituals de sanació xamànics. S'ha desmantellat l'habitatge rural que utilitzaven com a retir espiritual en la localitat murciana de Yecla. Allí, s'han intervingut multitud de substàncies nocives per a la salut sense control sanitari que subministraven a clients tant nacionals com procedents d'altres països d'Europa com ayahuasca, rapè, sananga, extracte de cactus de Sant Pere o bolets al·lucinògens.

Els rituals xamànics eren oferts per una parella de ciutadans britànics a través d'internet amb anuncis on es publicitaven com a casa de curació orientada a grups d'autodesenvolupament, de retirs xamànics i recuperació i desintoxicació d'addiccions, entre altres.

La Guàrdia Civil va començar una recerca per esclarir la legalitat d'aquestes activitats realitzades en un establiment que no comptava amb cap mena de llicència o autorització administrativa. Malgrat això, eren ofertes que s'anunciaven amb un cost per persona de 45 euros diaris en estades mínimes de tres nits, i fins i tot ofertes grupals de 500 euros diaris per a 16 hostes.

Localitzades set persones en una pràctica guiada

Els agents de la Guàrdia Civil de la Regió de Múrcia van registrar amb la corresponent autorització judicial la casa rural situada en el terme municipal de Yecla i es van trobar amb la celebració d'un retir d'ayahuasca. Una de les sales de l'habitatge estava condicionada amb set llits i dues butaques des d'on els xamans estaven dirigint el ritual i la ingesta de substàncies al·lucinògenes de set persones de diverses nacionalitats.

En la mateixa habitació es van trobar tensiòmetres per atendre qualsevol eventualitat que pogués sorgir durant les citades pràctiques espirituals.

En el registre de l'immoble es van confiscar 14 litres d'ayahuasca, una beguda indígena usada en la medicina tradicional sud-americana per pobles natius que pels seus components psicoactius genera efectes al·lucinògens. També un pot de sananga, un col·liri amazònic per a tractar malalties oculars, utilitzat també en unes certes cerimònies per a augmentar la percepció espiritual. A més, es van intervenir tres quilos de marihuana, tres quilos de rapè, 29 pots de pipetes amb extracte de marihuana, 44 piruletes i dolços amb extracte de cactus de Sant Pere, 304 cactus Sant Pere i 200 grams de bolets al·lucinògens.

La recerca de la Guàrdia Civil ha determinat que els suposats guies espirituals facilitaven les substàncies sense control sanitari, arribant a produir en els assistents una sèrie d'efectes físics: des de la sudoració, mareig, nàusees o contraccions musculars que podien durar entre vuit i dotze hores, fins a complicacions més severes d'índole cardíaca.

En la intervenció també van actuar agents del Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil que van verificar que, en anuncis anteriors en la pàgina web, s'havien ofert cerimònies amb kambo. Aquesta substància, obtinguda de la secreció cutània d'una granota amazònica i amb un alt contingut en opiacis naturals, és 40 vegades més potent que la morfina i pot ocasionar un greu risc per a la salut. Aquesta activitat amb kambó era oferta per la parella de xamans amb un augment del cost inicial de subscripció de 100 euros per persona.

A la finca, també es van trobar diverses ales de cadernera (espècie protegida), col·locades per a ser dissecades en unes planxes de fusta, suposadament emprades per a l'ornamentació d'alguna de les eines. Per aquest motiu, se'ls atribueix un delicte contra la flora, fauna i animals domèstics.

Els detinguts, una parella britànica de 47 i 52 anys, al costat de les substàncies intervingudes i a les diligències instruïdes, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Yecla.