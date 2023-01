El govern espanyol treballa en canvis a la llei del 'només sí és sí', segons ha informat aquest dissabte La Vanguardia i han confirmat fonts de la Moncloa. Aquestes fonts asseguren que s'hi està treballant arran de les reduccions de condemna a agressors sexuals aplicades per jutges en aplicació de la norma, "per garantir que no torni a succeir" i "resoldre a futur els problemes detectats". Fonts de Podem, però, remarquen que no hi ha un acord sobre una "solució vàlida". En tot cas, la Moncloa assegura que les dues formacions de l'executiu treballen "en plena sintonia" i són "conscients" de la situació i que la volen solucionar "junts" treballant "de la mà" de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, "en tot moment".

La llei del 'només sí és sí' va entrar en vigor el 7 d'octubre i estableix una nova definició del consentiment sexual i elimina la distinció entre abús i agressió sexual. Amb la norma en vigor, però, alguns jutjats van començar a reduir penes a agressors sexuals en aplicació de la norma. Aquesta mateixa setmana, per exemple, va sortir de la presó un dels agressors sexuals a qui l'Audiència de Lleida va rebaixar la pena aplicant la llei. Se li va reduir la condemna, imposada el 2010, de 15 a 9,5 anys de presó per dos delictes sexuals a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori amb violència. Fonts de la Moncloa defensen la llei, que defineixen com una "conquesta" del moviment feminista, però constaten "alguns efectes no desitjats". En aquest sentit, diuen conèixer i compartir "la preocupació social" que ha generat la reducció de penes. Ara bé, remarquen que la situació és "complexa" des del punt de vista tècnic i que, per tant, s'ha d'abordar amb "responsabilitat" i "deteniment". Les mateixes fonts indiquen que s'està treballant amb "molta seriositat i rigor" des que es van conèixer les primeres resolucions judicials "per garantir que no torni a succeir, resolent a futur els problemes detectats". Des de Podem, fonts de la formació asseguren que el govern espanyol "no ha parat de buscar fórmules" perquè la llei "s'apliqui de forma correcta", i comparteixen la "preocupació social" arran de les decisions judicials. Les mateixes fonts asseguren que s'hi segueix treballant, però alertes que ara mateix "no hi ha acord sobre una solució vàlida". A més, fonts de Podem adverteixen que el PSOE té "pressions per tornar al model anterior" i que "el consentiment deixi de ser el centre del codi penal".