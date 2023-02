El president de Renfe, Isaías Taboas, ha dimitit per l'escàndol generat per l'error de disseny de 31 trens que no passen pels túnels i que havien d'anar destinats a Cantàbria i Astúries, segons ha avançat la Cadena SER aquest dilluns i confirmen fonts de Renfe. La secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, també ha estat cessada pel mateix motiu. Fa dues setmanes Renfe i Adif van cessar respectivament el gerent d'Àrea de Gestió de Material de Renfe viatgers i el titular del Departament d'Inspecció i Tecnologia de via per l'error.

La notícia ha transcendit poc abans de la reunió que mantindrà la ministra de Transports, Raquel Sánchez, amb els presidents d'Astúries i Cantàbria a la seu del Ministeri aquest dilluns a la tarda. Posteriorment, Sánchez compareixerà davant dels mitjans de comunicació.