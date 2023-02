Una jove de 21 anys ha creat un compte a Instagram sota el nom @iammadeleinemccan en el qual assegura ser Madeleine McCann, la nena desapareguda a Portugal el passat 3 de maig de 2007. El cas de la Madeleine, un dels més mediàtics en la història judicial del Regne Unit, va culminar amb la nena donada per morta el juny de 2020. La recerca no va trobar mai un culpable per a una desaparició que, anys més tard, va tenir sota el punt de mira un ciutadà d'origen alemany anomenat Christian Brueckner.

Una jove es fa dir Madeleine McCann i demana una prova d'ADN La jove polonesa Julia Faustyna, amb marques corporals que podrien ser les de Madeleine, ha argumentat la seva creença en diversos posts. "Ajuda'm, necessito parlar amb Kate i Gerry McCann. Penso que puc ser Madeleine. Necessito un test d'ADN. Els investigadors de la Policia del Regne Unit i Polònia estan tractant d'ignorar-me. Explicaré la meva història en publicacions aquí. Ajuda'm", ha escrit aquesta jove al perfil d'Instagram. "No recordo molt de la meva infància però el meu record més primerenc és molt fort i és sobre unes vacances en un lloc calorós on hi havia platges i edificis amb apartaments blancs o molt clars.", afirma en un altre post. "Recordo que vaig veure tortugues en una platja, era una petita cala, vaig veure tortugues després i hi havia altres nens que volien tocar-les. No veig a la meva família en aquest record". La presumpta Madeleine ha creat una story fixa en el seu compte aportant raons per les quals considera que podria ser la nena desapareguda. La jove, que no ha donat a conèixer la identitat sota la qual viu tot i que mostra obertament el seu rostre i el nom de Julia, ha aportat en el seu compte fotos del seu estat actual i comparacions amb fotos existents de la nena desapareguda en el sud de Portugal nou dies abans de complir quatre anys, així com dels seus pares, Gerry i Kate. En algunes fotos, es pot veure a Julia -la suposada Madeleine- amb altres persones, els rostres de les quals surten tapats. Què va passar amb Madeleine McCann en el seu moment? McCann tenia només tres anys quan va desaparèixer d'un apartament de vacances en el complex de Praia da Luz, a Portugal, el 3 de maig de 2007. Mai ha estat trobada i ningú ha estat acusat per la seva desaparició. Els cossos policials de Gran Bretanya i Alemanya van assenyalar fa un parell d'anys un nou sospitós com un home alemany de 43 anys, al qual els mitjans alemanys van identificar com "Christian B". El sospitós havia viscut a la regió portuguesa de l'Algarve entre 1995 i 2007, i també residia en una casa a Praia da Luz, la ciutat turística de la qual McCann va desaparèixer, segons l'oficina del fiscal de Braunschweig. Un ciutadà alemany, imputat per la desaparició de la nena Madeleine McCann