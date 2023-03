L'exsecretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior Francisco Martínez va autoritzar de manera expressa el febrer de 2015 a un dels comissaris que formaven part de les clavegueres de l'Executiu de Mariano Rajoy a investigar al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, segons es desprèn dels missatges de 'whatsapp' que es van intercanviar el llavors 'número dos' del ministre Jorge Fernández Díaz i el comissari jubilat Enrique García Castaño.

"Ara el bo, Luis Castro president de Bresca, partit mexicà, és molt col·lega, resulta que és íntim de Monedero, m'ho posa a tir, si tu m'autoritzes", pregunta a Martínez el comissari García Castaño, àlies 'La Grossa', que continua: "Que Monedero té molta influència al seu país". El llavors 'número dos' d'Interior, contesta: "Molt interessant tot el que t'expliquin, sens dubte...".

No obstant això, a García Castaño no li val amb aquesta resposta del seu llavors cap, i per això, torna a preguntar sobre l'amic de Monedero: "I amb això de Luis Castro què faig?". I és llavors quan Francisco Martínez contesta de manera afirmativa: "Parlar amb ell? Sí, clar", davant el que el comissari respon: "D'acord secretari a manar".

"No necessita molta autorització"

"Parlar és una cosa que no necessita molta autorització... i no diguem escoltar...", prossegueix en la conversa Francisco Martínez, a qui la Fiscalia Anticorrupció reclama 15 anys de presó per la seva presumpta participació en l'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

Dos dies després, García Castaño comunica al seu cap el número de telèfon concret de Monedero i els seus correus electrònics. El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha pogut comprovar que són correctes, i que encara els continua utilitzant. "Em veig de CGI [Comissaria General d'Informació] amb Podemos. Comandant Hervás!", completa el comissari jubilat, que després critica a Pablo Iglesias.

Uns mesos després, el 8 de setembre de 2015, 'El Gordo' comunica al 'número dos' del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz que li lliuraria un dia després al director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, Eugenio Pino, "la comptabilitat detallada". "Però té teca?", pregunta el càrrec ministerial, davant el que García Castaño respon: "Jo crec que sí, que ho mirin els tècnics. El que hi ha és suficient per a muntar-los un escàndol, encara que digui que tot és legal, aquest pària com ha viscut? Per què tants diners? Qui els ha subvencionat?, amb quina finalitat? Conclusió: què pinta l'Iran en aquesta moguda, país amic de Veneçuela etc etc una brega collonuda".

Llavors Francisco Martínez s'interessa per si a més "de l'escàndol polític, hi ha delictes??". García Castaño no sap contestar de manera concreta: "Perquè no sé el tema fiscal". En ser preguntat per "quanta pasta" podria haver rebut Pablo Iglesias, respon: "Deu milions ell i el seu entorn".

Contactes amb el Govern de Maduro

Les converses també al·ludeixen a suposats contactes amb el Govern de Nicolás Maduro per a aconseguir informació sobre els dirigents de Podemos que presumien podrien oferir-los càrrecs del Govern veneçolà, concretament qui en el moment de produir-se aquest contacte era la ministra per a Relacions Interiors, Justícia i Pau, Carmen Teresa Meléndez Rivas, actual alcaldessa de Caracas.

Així consta en una conversa mantinguda l'11 febrer de 2015 entre Martínez i el comandament policial, en el qual aquest li assenyala que han aconseguit contacte amb Meléndez Rivas, perquè el seu cap de gabinet "és amiguet", i que li van preguntar pel fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. "Ens va dir que tranquils perquè en té molta al seu país, d'aquí a quinze dies ve a veure'ns "d'extrangi" (sic) enviatper la ministra per a estar amb nosaltres".

"L'avió de Maduro"

Uns dies després, el secretari d'Estat s'interessa per aquest assumpte: "Què t'ha portat Mariano (en al·lusió a un altre policia) de Veneçuela?", al que García Castaño respon que "obrint mercat", i "esperant arribada de l'assessor de la vicepresidenta". En tot cas, el comandament policial li ve a dir al seu superior polític que no esperi molt d'aquest personatge, perquè li expliquen que durant un viatge a Colòmbia "va vendre moltes motos". "Estem arreglats", conclou García Castaño.

Uns mesos després, el 13 novembre d'aquest mateix any, tots dos tornen a tractar el tema de Veneçuela, al·ludint a les dades d'un vol que reclama Martínez i que diu tenir el comissari jubilat. En aquests dies parlen d'una dona que "puja a l'avió de Maduro", una informació que aplaudeixen (amb les seves 'emojis' corresponents). Tres dies més tardes es parla de les fotos d'una dona en la zona d'autoritats de l'Aeroport de Barajas que s'utilitza per a avions privats. "Avions privats i algun més gran com aquest cas", apunta García Castaño, la qual cosa Francisco Martínez apunta com a escàndol i el policia remata amb un "quina basta i conya".

El Periódico d'Espanya ha tractat sense èxit de conèixer la versió de García Castaño i Martínez. El primer roman convalescent d'una malaltia, per la qual ha demanat ser exonerat de les causes en les quals roman investigat. L'exsecretari d'Estat ha rebutjat respondre a les preguntes. Fonts pròximes a l'ex número dos d'Interior han defensat que aquestes comunicacions haurien d'haver seguit sent secretes.